Arriva il primo "fake museum" a Trieste: l'inaugurazione a Ponziana

TRIESTE - Sarà realizzato dai giovani a Ponziana il primo Fake Museum di Trieste, dopo il grande successo di quelli già realizzati nelle periferie di Udine, Torino e Gjirokastra (Albania). Sarà inaugurato con una festa sabato 17 giugno 2023 e sarà visitabile attraverso un percorso a piedi, tra opere effimere, rovine di antiche civiltà, land art e scorci di architetture futuristiche. L’inaugurazione si terrà alle ore 18 con partenza del tour dallo spazio antistante alla Casa delle Culture. Saranno presenti le performance dal vivo del cantautore Lucas Gomez e dei brakers Strawhat’s Crew.

Si tratta di una produzione Invasioni Creative, realizzata in collaborazione con Ugorà - Urban Gardening, grazie al bando della Regione Friuli-Venezia Giulia e al contributo di Fondazione Friuli. Sarà inaugurato con una festa sabato 17 giugno 2023. Il Famu è nato a partire dalle esplorazioni urbane vissute tra maggio e giugno in condivisione con la Microarea di Ponziana e i ragazze e ragazzi della Casa delle Culture.

La curatrice artistica Giulia Ferrato spiega che "la volontà è di raccontare il territorio urbano come espressione della comunità che lo vive e lo percorre senza esprimere giudizi, siano essi estetici in merito al paesaggio urbano o socio-culturali. FAMU propone percorsi espositivi privi di involucro e si manifesta attraverso la celebrazione del camminare insieme alle comunità. Come spiega l’architetto Francesco Careri si tratta di quel “girovagare come forma d’arte, come atto primario di trasformazione del territorio”.

Il progetto è parte di “Arti Urbane Fest” che promuove lo sviluppo di un percorso creativo a vocazione sociale tramite i linguaggi della mediazione artistica, della narrazione, dell’urbanistica e della multimedialità, a cura di Invasioni Creative. La partecipazione all'inaugurazione è gratuita, scrivendo una mail a ugora.fvg@gmail.com.