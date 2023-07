Gran finale al Muja Buskers Festival, tutti gli spettacoli dell’ultimo giorno

MUGGIA - Migliaia gli spettatori che anche quest’anno hanno voluto essere presenti ai numerosi spettacoli messi in scena dalle compagnie e dagli artisti, nelle diverse location muggesane. Non è ancora tempo di bilanci, ma i numeri raccontano di una settima edizione che ha fatto registrare un grande successo. Nei giorni precedenti, oltre agli spettacoli all’interno di uno Chapiteau quasi sempre sold out, la cittadina riverasca ha vissuto l’entrata degli artisti e degli show dentro le calli, un po’ come un’onda, pronta ad occupare pacificamente le piazze e gli spazi di Muggia.

Location

Da piazzale Alto Adriatico a Caliterna, passando per la suggestiva piazza Marconi, fino al teatro Verdi e al circolo della Vela, Muggia è stata spettatrice di uno spettacolo continuo: laboratori di circo per bambini, giocolerie ed acrobazie che hanno stregato non solo i piccini, ma anche e soprattutto le numerose famiglie accorse per l’evento.

Le novità

La giornata di domani 9 luglio si aprirà alle 16:30 con la passeggiata lungo la traversata muggesana (che assieme alle visite guidate al castello rappresentano una delle novità di questa edizione). Alle 17 spazio alla Officina Clandestina, luna park per bimbi e adulti non troppo cresciuti che, grazie alla grande partecipazione registrati si è trasformata nella vera rivelazione del festival. Gli show da non perdere Alle 17:30 El Goma con il suo The Atari Show allieterà il pubblico in piazza Marconi, mentre vanno segnalati gli spettacoli di Juriy Longhi (sempre nella piazza principale, ore 19:30), la magia di Mr Dyvinetz (18:15 e 21, in piazzale Caliterna) e, prima del gran finale previsto in piazzale Alto Adriatico alle 22:30, alle 21 andrà in scena per l’ultima volta Laerte, spettacolo del Side Kunst Cirque, compagnia di livello internazionale che dopo molti anni di assenza è tornata nel Belpaese proprio grazie al Muja Buskers Festival.

La manifestazione

Con circa 50 mila spettatori nel corso degli anni ed artisti provenienti da tutto il mondo, il Muja Buskers Festival è diventata una delle manifestazioni artistiche più apprezzate in tutto il Friuli Venezia Giulia. Organizzata dall’Associazione Sparpagliati, la cinque giorni è realizzata con i contributi del Ministero della Cultura - Fondo Unico per lo Spettacolo, della Regione Friuli Venezia Giulia - Cultura e Turismo, del Comune di Muggia e della Fondazione della Cassa di Risparmio di Trieste. Per informazioni sugli spettacoli, orari e prezzi dei biglietti consultare mujabusker.com. Il programma è scaricabile al sito mujabusker.com. In caso di maltempo gli spettacoli vengono trasferiti in location al chiuso. Ulteriori informazioni anche sul profilo Instagram.