Natale in Cavana: si potrà pedalare per alimentare le luci natalizie

Quest'anno, nell'ambito del consueto allestimento natalizio con abeti decorati per allietare l'atmosfera delle Festività, il Comune di Trieste ha voluto accogliere la proposta dell' Associazione di Promozione Sociale "Fuoriorario": "Natale nel rione di Città Vecchia: un albero...una comunità", con cui si vuole realizzare l'incontro e la collaborazione fra persone per "fare comunità" intorno ai valori condivisi dell'inclusione e della solidarietà, valorizzando anche il ruolo dei portatori di disabilità e degli anziani. Per la realizzazione dell'iniziativa, l'Associazione Fuoriorario si è avvalsa della collaborazione del CEST- Servizio di Formazione all'autonomia, in rete con altri soggetti culturali e sociali del rione di Cittavecchia, tra i quali: il Servizio Giovani di Androna degli Orti, l'Habitat Microarea e la residenza per anziani Domus Mariae.

E' prevista la decorazione dell'albero allestito in Piazza Cavana con gingilli natalizi creativi, ricavati da materiale di riciclo e la sua illuminazione prodotta in parte con luci a led alimentate con l'energia generata da due biciclette poste su rulli, su cui potranno alternarsi residenti e turisti per contribuire, pedalando, all'autosostenibilità dell'iniziativa. Hera Luce Srl, che ha curato gli allestimenti natalizi con gli abeti e luminarie in tutto il terrorio cittadino, ha fornito il supporto tecnico per la posa delle decorazioni e dell'allacciamento elettrico. L'iniziativa partirà domani, mercoledi15 dicembre, alle ore 17.00. Si potrà pedalare per tutto il periodo natalizio (fino al 6 gennaio) con orario indicativo dalle 17.00 alle 20.00.