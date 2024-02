Il poliziesco americano a tavola, la serata Slow Food da non perdere

Una serata, organizzata da Slow Food Trieste, tra letteratura e buona cucina, in programma sabato 16 marzo 2024 alle ore 20.00 al Savoy Restaurant in Riva del Mandracchio 4 a Trieste. Ad attenderci sono questa volta le atmosfere degli Stati Uniti tra gli anni Trenta e Settanta del Novecento, sulle tracce dell'eccezionale figura di Rex Stout, l'autore della saga che vede protagonista Nero Wolfe. Nel corso della cena, scandita da un menu pensato per l'occasione da Andrea Stoppari del Savoy e liberamente ispirato alle ricette del Nero Wolfe Cookbook, ripercorreremo con Sergio Gobet la detective story di quegli anni, riflettendo sul ruolo centrale della cucina nei romanzi di Stout e sulle molteplici passioni culinarie del detective nato dalla sua penna. Un viaggio - buono, pulito e giusto, of course - che sarà accompagnato da alcuni Presidi Slow Food e dalla bevanda preferita di Nero Wolfe, la birra, in questo caso quella del birrificio artigianale Maiella di Pretoro (Chieti). Per i dettagli su menu e prenotazione richiedere a trieste@slowfoodfvg.it e/o telefonare al 347.0908052.