Torna la "Notte dei ricercatori": incontri su Oppenheimer, clima e polizia scientifica

TRIESTE - La scienza e la ricerca tornano a parlare coi cittadini con il ritorno di “Sharper - La Notte Europea dei Ricercatori”, in programma venerdì 29 settembre al Magazzino 26 del Porto Vecchio. Previsti laboratori, spettacoli, giochi e talk all'Immaginario Scientifico e in Sala Luttazzi, dalle 16.00 alle 22.00. La European Researchers' Night è un’iniziativa promossa dalla Commissione Europea, che si svolge l'ultimo venerdì di settembre in tutti i paesi d'Europa. Il nome Sharper si ispira a un progetto finanziato dall'Unione Europea, ed è organizzata dall'Immaginario Scientifico, in collaborazione con l'assessorato alle Politiche dell'Educazione e della Famiglia del Comune e gli enti scientifici di Trieste Città della Conoscenza. Presenti in conferenza stampa l'assessore alle Politiche dell'Educazione e della Famiglia, Maurizio De Blasio, e la direttrice dell'Immaginario Scientifico, Serena Mizzan.

Sarà l'occasione per parlare direttamente con le ricercatrici e i ricercatori che lavorano negli istituti di Trieste, anche coloro che lavorano "nell'ombra", lontano dagli schermi televisivi, e con loro sarà possibile interfacciarsi e soddisfare le proprie curiosità su svariati temi. Tra le iniziative in programma, giovedì 28 settembre, le visite su prenotazione all’Area Science Park ed Elettra Sincrotrone, oltre all'ITS per le nuove tecnologie della vita Alessandro Volta, dove sarà possibile vedere un ospedale simulato.

Il 29 settembre alle 20.00 all'Immaginario Scientifico si potrà invece assistere a un incontro divulgativo su Robert Oppenheimer, attualmente popolare per il film di Christopher Nolan. Incontri anche sull’intelligenza artificiale, i cambiamenti climatici, il mare e la polizia scientifica sarà all’esterno del Magazzino 26 per esporre alla cittadinanza il suo “laboratorio viaggiante”. Diversi gli incontri su medicina e salute, simulazioni di chirurgia robotica e mininvasiva a cura del Dipartimento di scienze mediche.

Non mancheranno spettacoli in cui arte, musica e scienza si intrecceranno (con un focus su Stradivari), oltre a giochi per bambini e attività per le scuole. Un'iniziativa che si pone l'obbiettivo di "rendere conto degli sviluppi fa parte dell’accountability della ricerca, che ha un un dovere morale nei confronti di tutti noi e del nostro futuro: renderlo più semplice, sicuro e sostenibile", come è stato specificato in conferenza stampa. L'apertura ufficiale di Sharper Trieste 2023 è venerdì 29 settembre alle ore 16.00 all'Immaginario Scientifico (Magazzino 26). Il programma è disponibile su www.sharper-night.it/sharper-trieste. Per raggiungere il Magazzino 26 venerdì 29 settembre sarà attivo dalle 16.00 un servizio bus-navetta gratuito da Piazza Unità d’Italia al Porto Vecchio. Presso il Magazzino 26 sarà attivo un punto ristoro.