“PFM canta De Andrè – Anniversary” fa tappa al Rossetti

TRIESTE - In occasione dei quarantacinque anni dai live “Fabrizio De Andrè e PFM in concerto” e a venticinque anni dalla scomparsa di Faber, PFM – Premiata Forneria Marconi torna sui palchi di tutta Italia con “PFM canta De Andrè – Anniversary”, uno straordinario tour per celebrare il fortunato e magico sodalizio con il cantautore genovese, riproponendo una serie di concerti dedicati a quell’evento indimenticabile. Per rinnovare l’abbraccio tra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella” e sul palco ci sarà una formazione veramente spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (co-fondatore della PFM) con l’inconfondibile magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber e il tastierista Luca Zabbini.

Il nuovo tour - prodotto da VentiDieci - nei principali teatri italiani prenderà il via il 13 ottobre e, a grande richiesta, farà tappa a Trieste il prossimo sabato 4 novembre 2023 al Politeama Rossetti. I biglietti per il concerto organizzato da VignaPR e FVG Music Live in collaborazione con ilRossetti – Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia saranno in vendita a partire dalle ore 10:00 di lunedì 11 settembre online su Ticketone.it, su Vivaticket.it, nei punti vendita autorizzati e alle biglietterie del Rossetti.