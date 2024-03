A conclusione del Progetto Kave – L’ecosistema della Pietra di Aurisina / Verso il Museo Diffuso delle Cave e della Pietra, realizzato con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la promozione del patrimonio geologico e della geodiversità (L.R. 15/2016), il Comune di Duino Aurisina – Devin Nabre?ina propone un importante seminario dal titolo “Pietre di paragone. Kamen e l’arte del paesaggio”, in programma venerdì 5 aprile, dalle 17.30, al Circolo Culturale Sloveno Igo Gruden, Aurisina n. 89 - Duino Aurisina (TS). Il seminario è aperto a tutti, fino a esaurimento posti. Informazioni e programma completo saranno disponibili sul sito www.kamenmuseo.eu).

Obiettivo dell'evento è raccontare, in primo luogo al territorio, la ri-scoperta e la ri-nascita culturale della pietra di Aurisina, grazie al progetto KAMEN- Museo Diffuso delle Cave e della Pietra di Aurisina / Muzej nabre?inskega kamna in kamnolomov e ai numerosi festival e rassegne che ruotano attorno a questo meraviglioso elemento. Attraverso il confronto tra testimonial del mondo artistico, imprenditoriale, enogastronomico e scientifico-naturalistico e di referenti di ecomusei già avviati – moderati dalla giornalista Martina Vocci – verranno raccolti spunti e suggestioni per condividerli con la comunità locale di Aurisina e del Carso affinché possano immedesimarsi in questa ri-nascita e immaginarne il futuro.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali dell’Assessore con delega alla cultura, sport, istruzione, turismo, politiche sociali, politiche giovanili del Comune di Duino Aurisina, Marjanka Ban, e dell’Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile della Regione Friuli Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro.

Seguirà un’introduzione dell’Associazione Casa C.A.V.E. – Contemporary Art Visogliano / Vi?ovlje Europe, che ha affiancato per un anno l’Amministrazione comunale nello sviluppo del progetto, e un intervento di Sara Famiani, guida naturalista e divulgatrice di Estplore su “La pietra come elemento del paesaggio da un punto di vista turistico e della conoscenza del territorio, sentieri e visite guidate Cave”.

Il seminario proseguirà con le esperienze dell’imprenditore Tommaso Pizzul della Cava Romana e dell’operatrice culturale e museale Emanuela Uccello. Seguiranno gli interventi del Presidente del Consorzio Culturale del Monfalconese (gestore dell'Ecomuseo Territori - genti e memoria tra Carso e Isonzo), Davide Iannis e del Direttore dell’Ecomuseo delle acque del Gemonese di Gemona del Friuli, Maurizio Tondolo.

Dopo una degustazione del vino “Kamen” (in sloveno “Pietra”, derivante dalla macerazione e fermentazione dell’uva in tini in pietra) dell’azienda agricola Zidarich, illustrato da Liliana Savioli, il seminario proseguirà con una relazione dell’Esperto di promozione del territorio, GAL Carso – Las Kras – Trieste, Enrico Maria Milic. Le conclusioni saranno a cura del Direttore del Servizio geologico della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimo Zanetti.