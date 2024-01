Arriva la prima Bavisela di Carnevale: 300 partecipanti in maschera

TRIESTE - Arriva la prima Bavisela di Carnevale: la gara non competitiva in maschera che porterà domenica 4 febbraio, 300 partecipanti tra le vie del centro città. L’appuntamento, che vede la regia dell’Apd Miramar, è stata presentata stamattina in municipio alla presenza degli organizzatori e dell'assessore allo sport del Comune Elisa Lodi. La gara partirà alle ore 10:00 da Piazza Unità e la quota massima di 300 partecipanti è stata quasi raggiunta. Gli atleti attraverseranno il centro cittadino, Viale XX Settembre e il Centro Commerciale Il Giulia, luogo dove lavora il negozio di attrezzature sportive TreeSport, main sponsor della manifestazione, per poi fare ritorno verso Piazza Unità.

L'evento

La Bavisela di Carnevale, organizzata dall’Apd Miramar con la coorganizzazione del Comune di Trieste e la collaborazione dell’Asd Trieste Atletica Aps, rappresenterà l’evento d’apertura del Carnevale di Trieste, i cui principali referenti organizzativi, la Presidente Sabrina Iogna Prat e il Presidente Onorario Roberto De Gioia hanno espresso gratitudine per la messa in campo di questa Bavisela.

Così l'assessore Lodi: “Sulla scia del successo della scorsa Bavisela di Natale, abbiamo deciso di sostenere anche questo evento che vuole, ancora una volta, valorizzare il binomio tra sport e spensieratezza, ben salda nello spirito del Carnevale”. Per maggiori informazioni, si invita a visitare il sito web: https://triestespringrun.com/bavisela-di- carnevale/