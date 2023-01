Poste Italiane, prorogata la mostra che racconta la Trieste dei primi del Novecento

Si potrà visitare fino al 31 gennaio la mostra “La Trieste del primo Novecento raccontata attraverso le cartoline della Modiano” ospitata nel salone nel Palazzo delle Poste di Trieste, in piazza Vittorio Veneto. Si tratta della quarta e ultima iniziativa culturale per celebrare i 25 anni del Museo postale e telegrafico della Mitteleuropa. L’esposizione è stata realizzata da Simonetta Freschi, responsabile dell’Archivio Storico Modiano, assieme a Chiara Simon, curatrice del Museo postale. La mostra raccoglie una selezione di immagini tratte dalle lastre fotografiche conservate nell’Archivio Storico Modiano che raccontano la Trieste dei primi del Novecento attraverso le piazze e le vie più note della nostra città. È stato così ricostruito uno spaccato della vita dell’epoca mediante un percorso virtuale che invita il visitatore a scoprire le differenze tra com’era la città allora e come sono via via mutati nel tempo fisionomia e spazi.

Le immagini recuperate riguardano per la maggior parte vedute e panorami della città di Trieste per un totale di oltre trecento lastre, ma nell’Archivio Storico Modiano si conservano anche centinaia di fotografie che ritraggono le località limitrofe della Venezia Giulia, dell’Istria, così come decine di immagini delle maggiori città italiane con una particolare attenzione ai principali centri urbani dell’allora Impero Austro Ungarico. «Ciò che però accomuna e caratterizza in maniera distintiva le cartoline della Modiano – proseguono le due curatrici – è la scelta deliberata di voler ritrarre le città od i panorami cogliendoli nella spontaneità del momento, in uno spaccato di vita quotidiana che non deve essere messa in posa o preparata ad hoc». La mostra, nel salone al primo piano delle Palazzo delle Poste di Trieste, sarà visitabile negli orari di apertura dell’Ufficio postale: da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 19 e il sabato fino alle 12.30. È possibile prendere appuntamento per una visita guidata scrivendo a Simonetta.Freschi@modiano.it.