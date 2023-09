Il Rock Sympho Show arriva Trieste con un'ondata di emozioni

Un'ondata di emozioni e impressioni, spinta ed energia pazzesca: il Rock Sympho Show 2023 è diventato un evento sensazionale. Il nuovo programma del Il Rock Sympho Show 202 presenta leggendari successi rock del 20° e 21° secolo in una reinterpretazione originale da parte dell'innovativa orchestra crossover - Prime orchestra.

Il programma Rock Sympho Show è diventato una vera rivelazione e ha suscitato una tempesta di entusiasmo del pubblico in tutti i paesi d'Europa. Numerose interviste, pubblicazioni, storie televisive hanno alimentato l'interesse per la domanda: come dovrebbe essere un'orchestra moderna? Tutti coloro che sono già stati ai concerti della Prime Orchestra conoscono la risposta!

L'orchestra sembra eccezionalmente elegante. Lo spettacolo di luci e gli effetti speciali riscaldano il pubblico al suono dei brani preferiti di THE PRODIGY, NIRVANA, DEEP PURPLE, KISS, QUEEN, THE BEATLES, METALLICA, DEPECHE MODE, IMAGINE DRAGONS, COLDPLAY ect.. Anche l'interazione del direttore d'orchestra con il pubblico può essere facilmente definita un nuovo genere di “stand up” sinfonico.