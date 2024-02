Il Royal National Ballet of Georgia al Teatro Bobbio con lo spettacolo "Fire of Georgia"

Il Royal National Ballet of Georgia in arrivo con "Fire of Georgia", uno spettacolo dove l’armonia dei movimenti si fonde con acrobazie al limite dell’umano, pronto a regalare al pubblico un’esperienza mozzafiato sospesa tra grazia ed energia. Appuntamento al Teatro Bobbio il 9 Aprile alle ore 20:30.



Prevendite acquistabili attraverso la biglietteria del Teatro Bobbio (via del Ghirlandaio, 12), il sito web ticketone.it ed i punti vendita del circuito TicketOne.