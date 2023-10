Al Rossetti va in scena "Saba" di Mauro Covacich

TRIESTE - Debutta il 4 ottobre alle ore 21 alla Sala Bartoli, e vi replica fino al 15 ottobre, “Saba” di e con Mauro Covacich, spettacolo a cura di Alberto Giusta. “Saba” è il momento conclusivo della trilogia di produzioni che il Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, ha dedicato ai grandi autori della letteratura del Novecento che sono nati o sono stati ispirati da Trieste: “Svevo”, “Joyce” e “Saba”. Mauro Covacich, autore contemporaneo dalla brillante carriera, nato a Trieste ma proiettato nel panorama nazionale e oltre, è stato il trait d’union fra i tre, ed il suo sguardo, la chiave che ha permesso al pubblico di conoscerli da un punto di vista diverso e più profondo. Il teatro ha rappresentato un modo per abbattere le barriere ed entrare in una comunicazione emotiva, diversa con la produzione di tre scrittori monumentali, complessi, importanti. Gli spettacoli hanno dunque delineato un affascinante percorso nei giacimenti culturali del territorio, ambito a cui il direttore del Teatro Stabile Paolo Valerio ha voluto dedicare molte energie e studio. Mauro Covacich vi ha infuso tutta la sua cultura, preparazione, creatività disegnando tre originalissimi spettacoli, tutti applauditi a Trieste e sul territorio nazionale e divenuti anche oggetto di tre dirette di Rai Radio Tre, trasmesse proprio dalla Sala Bartoli di Trieste nell’ambito di Radio Tre Suite, a cura del critico Antonio Audino. Dopo Svevo e Joyce, dunque, ecco comparire all’orizzonte Saba, il grande cantore della città, colui che per l’immaginario collettivo rappresenta lo spirito del luogo, avendo posto i suoi versi a suggello del volto di Trieste, senza essersi mai stancato di attraversarla, scrutarla, ritrarla. Le repliche si susseguono fino al 15 ottobre alla Sala Bartoli, primo spettacolo del cartellone dedicato alla “Scena Contemporanea”. I biglietti sono in vendita alla Biglietteria del Politeama Rossetti, in tutti gli altri punti vendita del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e anche online tramite sito del Teatro Stabile www.ilrossetti.it . Ulteriori informazioni al tel 040-3593511.