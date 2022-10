La giornalista Farian Sabahi al Miela con "Le ragazze di Teheran"

Farian Sabahi al Miela Farian Sabahi, giornalista e scrittrice, autrice di “Noi donne di Teheran” e di “Storia dell’Iran 1890-2020”, editorialista de Il Corriere della Sera e la Stampa sarà intervistata da Enzo D’Antona, giornalista e presidente di Bonawentura/Teatro Miela. La serata ospiterà sul palco e in collegamento video i contributi teatrali di Laura Bussani e di Isabella Nefar e vedrà la partecipazione del gruppo #Refugee is my brother. Le manifestazioni e le proteste che hanno fatto seguito alla uccisione di Masha Amini, la studentessa di 22 anni colpevole di indossare non correttamente il suo velo e per questo arrestata, come tante altre “ragazze di Teheran”, dalla Polizia morale iraniana, non si fermano e dilagano ormai in tutto l’Iran con migliaia di arresti e centinaia di morti e feriti.

Ma la protesta delle donne e delle ragazze iraniane per la vita, la libertà e i diritti è ormai anche la protesta di tutto il mondo, da San Francisco a Tokyo, da Roma a Londra e corre nelle strade, nelle piazze, nelle tv e sul web. Questa ‘anteprima’ di Pequod, la rassegna di letteratura e giornalismo curata da Bonawentura/Tearo Miela, vuole portare anche a Trieste il dibattito sui temi della protesta del popolo iraniano, ospitando la scrittrice e giornalista Farian Sabahi per parlare del presente e del futuro della rivolta contro il regime teocratico iraniano.

Farian Sabahi è iranista e islamologa. Ha tenuto corsi in atenei italiani e stranieri ed è titolare dell’insegnamento “History and Politics of Contemporary Iran” alla John Cabot University di Roma. Giornalista professionista, collabora con testate giornalistiche (Corriere della Sera, il manifesto, La Stampa), programmi televisivi e radiofonici italiani (Radio Popolare, Radio Rai) e stranieri (BBC Persian) Si occupa di Medio Oriente, Caucaso e Asia Centrale con una metodologia multidisciplinare che tiene conto della storia, dell’economia, degli aspetti religiosi e culturali, con un’attenzione alle minoranze e alle problematiche di genere.

È autrice di numerosi articoli scientifici e saggi pubblicati da editori italiani e internazionali. Il suoi ultimi libri sono Storia dello Yemen per l’Istituto C.A. Nallino di Roma (2021) e Storia dell’Iran 1890-2020 per Il Saggiatore (2020). È autrice del testo per il teatro Noi donne di Teheran, un racconto – in prima persona femminile – sulle origini della capitale iraniana e sulle sue contraddizioni, sui diritti delle minoranze religiose e delle donne. Figlia di un iraniano e di una piemontese, ha voluto raccontare le vicende di famiglia nel ‘memoir’ Non legare il cuore. La mia storia persiana tra due paesi e tre religioni (Solferino, 2018).

Bonawentura con il contributo di Fondazione CRTrieste in collaborazione con Libreria Minerva Ingresso libero.

Prenotazione consigliata c/o biglietteria del teatro tel. 0403477672 (tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.00) o scrivendo a biglietteria@miela.it