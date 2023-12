A Prosecco arriva il Santa Klaus Psychedelic Party

TRIESTE - Prosecco si prepara a immergersi in un'atmosfera psichedelica e sperimentale in occasione di "Santa Klaus Psychedelic Party", ultimo evento del 2023 curato da Rocket Panda Management. Dopo il successo dell'appuntamento di novembre con l'esibizione del trio americano Hippie Death Cult, è giunto il momento di dare il benvenuto a tre promettenti gruppi della scena underground italiana. La serata avrà luogo sabato 9 dicembre presso la Casa di Cultura, il Kulturni Dom di Prosecco, in collaborazione con l'Associazione Never In.

Bosco Sacro

Il quartetto ambient-doom italiano, Bosco Sacro, sarà la star della serata. Fondata nel 2020, la band è composta da Paolo Monti (Star Pillow, Daimon), Giulia Parin Zecchin (Julinko), Francesco Vara e Luca Scotti (Tristan Da Cunha, Altaj...). Quest'anno hanno firmato un contratto con la prestigiosa etichetta Avantgarde Music e hanno pubblicato il loro album di debutto intitolato "Gem". Coniugando sonorità doom, ambient e trip hop, e con una cantante dal talento straordinario, i Bosco Sacro promettono un'esperienza unica.

Summ

Il quartetto pisano si esibirà presentando il loro album di debutto "An Endless Place Full Of Smoke And Sand", uscito a maggio di quest'anno. Sarà un'autentica esplosione di stoner e space rock strumentale.

Kariti

La serata inizierà con l'esibizione di Kariti, una delle voci più interessanti della scena dark folk italiana. Cantante e polistrumentista, Kariti presenterà le sue sonorità oscure tratte dall'album di debutto "Covered Mirrors" e probabilmente ci regalerà qualche inedito. La serata continuerà con il DJ set darkwave/postpunk di Morgan Bellini. Le porte si apriranno alle 20:00 e l'ingresso sarà di 10€.