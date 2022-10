Il Carso tra gastronomia e natura: da domenica al via le escursioni di Curiosi di natura

Indirizzo non disponibile

Nell’ambito della manifestazione enogastronomica “Sapori del Carso”, le domeniche dal 16 ottobre al 13 novembre la cooperativa Curiosi di natura propone delle escursioni dalle 9.30 alle 13, e una fino alle 17, alla scoperta di ambienti e prodotti del Carso, con la possibilità di degustazioni tipiche. L’iniziativa, intitolata “Piacevolmente Carso - Natura e gastronomia”, è realizzata in collaborazione con l’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena – Slovensko de?elno gospodarsko zdru?enje) e “Sapori del Carso”.

Si visiteranno cinque differenti aree del Carso triestino e goriziano: a Sgonico sul Monte Coste, da Basoviza a Lipica nel “Museo vivente del Carso”, tra Grozzana e il Monte Goli, da Zolla al Monte Orsario, e sul colle di Medea. Le guide di Curiosi di natura illustreranno le caratteristiche del territorio e come influenzano l’agricoltura e la gastronomia. In programma anche letture a tema. Dopo le uscite, adatte anche a persone poco allenate, possibilità di gustare i piatti di “Sapori del Carso” presso ristoratori convenzionati, con un buono sconto del 10%.

Le uscite

S’inizia domenica 16 ottobre, andando dalle 9.30 alle 13 da Sgonico al Monte Coste: un’escursione tra i boschi fino alla cima del monte, dove la vista spazia dal Monte Nanos al mare. Rientro tra i prati e vigneti di Sales e Colludrozza. Ritrovo alle 9.10 nella piazza del Municipio di Sgonico.

Seguirà domenica 23 un’uscita transfrontaliera di una giornata, dalle 9.30 alle 17: “Da Basovizza a Lipica, nel Museo vivente del Carso”. Un itinerario pianeggiante tra boschi, doline, prati e spettacolari fenomeni carsici, con letture a tema. Pranzo libero (al sacco o all’Hotel Maestoso) di Lipica. Ritrovo alle 9.10 all’inizio del Sentiero Ressel, a Basovizza.

Il 30 ottobre, nuovamente dalle 9.30 alle 13: “Tra Grozzana e il Monte Goli”. Un percorso che attraversa la vallata del Krasno Polje e poi s’inoltra tra i boschi. Ritrovo alle 9.10 alla chiesa di Pesek.

Domenica 6 novembre una mattinata “Da Zolla al Monte Orsario”, per giungere sulla cima dal versante sloveno, tra pietraie, boschi e scotani dalle foglie fiammeggianti. Ritrovo alle 9.10 a Zolla, al bivio per il Santuario.

Infine domenica 13 novembre si andrà sul colle di Medea: un’escursione sopra la pianura isontina, tra landa e fenomeni carsici, fino al monumento dell’Ara Pacis. Ritrovo alle 9.10 al parcheggio del cimitero di Medea.

Per le uscite sono consigliate scarpe da trekking, ed è richiesta la prenotazione. Quote di partecipazione: adulti 10 euro (il 23 ottobre 15 euro); 5 i minori di 14 anni; gratis i minori di 6 anni. Informazioni e prenotazioni: www.curiosidinatura.it, cell. 340.5569374 e curiosidinatura@gmail.com



“Sapori del Carso”, iniziativa di valorizzazione dei prodotti e dell’enogastronomia locali, è realizzata dall’SDGZ-URES (Unione regionale economica slovena) con il contributo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e Spirit Slovenia, in collaborazione con Slow Food di Trieste e Gorizia. Programma completo sul sito www.saporidelcarso.net