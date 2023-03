"Perché si va a scuola?", l'incontro pubblico a Trieste

L'associazione Artemis APS è lieta di invitare tutti gli interessati ad assistere alla conferenza dal titolo "Perché si va a scuola?".

Quando un bambino è pronto per andare a scuola? Cosa si intende per maturità scolare? Domande dalle risposte spesso automatiche, ma che aprono a complessi scenari che impattano sull’apprendimento e la vita stessa dei nostri figli.

Il passaggio dall’asilo alla scuola costituisce un’esperienza estremamente importante nella vita del bambino e dovrebbe corrispondere ai grandi cambiamenti che avvengono nella sua corporeità e nella sua vita interiore. Proprio questi cambiamenti costituiscono i motivi per cui ha senso iniziare il percorso scolastico.



In questa conferenza scopriremo quali sono gli aspetti evolutivi caratteristici alla luce dei risultati della ricerca delle neuroscienze, dell’indagine statistica e della pedagogia Steiner-Waldorf. Inoltre scopriremo diversi altri passaggi fondamentali lungo l’intero percorso scolastico che è importante conoscere e rispettare per far sì che la vita scolastica sia un percorso di sviluppo efficace, gratificante e salutare, sostenuto da un insegnamento che risuona con le profonde esigenze educative dell’essere umano.



Relatore: Alessio Gordini. Maestro della scuola Cometa di Milano, docente del corso di formazione in pedagogia antroposofica della stessa scuola e del corso di aggiornamento di Oriago, collabora con la Federazione delle scuole Steiner-Waldorf in Italia e tiene conferenze sulla pedagogia e sull’insegnamento praticati nella scuola steineriana.