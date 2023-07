Torna "Servola sotto le stelle": mercatini, musica e negozi aperti fino a tardi

TRIESTE - Sabato 5 agosto torna "Servola sotto le stelle". La seconda edizione dell'evento è stata presentata in una conferenza stampa nella Sala Giunta del Comune di Trieste. Presenti tra gli altri il vicesindaco e assessore alle Attività economiche, Serena Tonel con Kristina Tomic, funzionario del Comune di Trieste e il vicepresidente di Confcommercio Trieste, Elena Pellaschiar. Il cuore dell'evento sarà il centro di Servola, che per l'occasione verrà trasformato in una zona pedonale, con una parziale e temporanea chiusura al traffico di alcuni assi viari. Sono previsti inoltre l'apertura straordinaria serale delle attività commerciali e dei pubblici esercizi del rione e numerose iniziative di animazione e intrattenimento.

Mostre, mercatini e musica

Il programma prevede, a partire dalle 17, un mercatino dell'artigianato promosso dal Circolo Falisca, una mostra fotografica a cura di Fotovideo Trst 80, un'iniziativa di educazione alla mobilità in collaborazione con la Polizia Locale, un corteo per festeggiare la nascita del Carnevale di Servola a cura del Gruppo Servolano Maschere Lalo in collaborazione con le realtà rionali, Truccabimbi e animazione per i bambini a cura di Ernesto Animazioni, l’esibizione dei DrumSquad lungo via di Servola e un concerto finale in piazza con il gruppo Magazzino Commerciale e Dennis Fantina. E' prevista inoltre la presenza dei volontari dell’Associazione Il Gattile OdV che ricorderanno i 27 anni di attività e presenteranno i nuovi progetti. I ragazzi dei gruppi adolescenti gestiti dalla Cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale, per conto del comune di Trieste, offriranno della frutta fresca ai passanti mentre il rione si presenterà abbellito con addobbi creati dai ragazzi del Ricreatorio Gentilli e dagli anziani della Residenza Casa Verde. Per l'occasione saranno anche aperti il Museo del Presepe e il Circolo Federmodelli dei Treni. L'organizzazione dell'evento, promosso e curato dall'Amministrazione Comunale, prevede la collaborazione con Confcommercio e la possibilità per gli esercenti di Servola di occupare temporaneamente il suolo pubblico a titolo gratuito.

La navetta

Per favorire l'afflusso del pubblico nel segno della promozione di iniziative di mobilità sostenibile, Trieste Trasporti attiverà un servizio di bus navetta che collegherà Valmaura al quartiere di Servola. La navetta partirà dalla via Valmaura (fermata di fronte al supermercato Famila) ed effettuerà il seguente tragitto: via Valmaura - via dell’Istria - via Baiamonti - via di Servola - via Pitacco - via dei Giardini – via di Servola – via del Carpineto–Valmaura. Le partenze sono previste ogni 20 minuti a partire dalle ore 19.20 con ultima partenza alle ore 00.40. Verranno effettuate a richiesta tutte le fermate aziendali presenti e potrà essere utilizzato un normale biglietto urbano o l'abbonamento Tpl. Il bus utilizzato sulle velette riporterà la scritta “Navetta Servola”. L'evento è una grande occasione per celebrare la cultura e le tradizioni locali e per stimolare l'economia del quartiere.