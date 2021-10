Al Mini Mu la sfilata d'arte di Giuliana Balbi e Qing Yue

Sabato 9 ottobre alle ore 17:00 presso il Museo Mini Mu di Trieste s'inaugura la sfilata d'arte 'SFIL'ART' con abiti creati a telaio dall' artista Giuliana Balbi e con abiti dipinti dall'artista Qing Yue.



Giuliana Balbi presenta capi d'abbigliamento tessuti e creati su telaio a mano con la tecnica tradizionale della tessitura. Ogni capo è ideato, progettato, realizzato dall'autrice che unisce la visione artistica del fashion all'uso del capo nel quotidiano.

Qing Yue presenta abiti tradizionali cinesi dipinti personalmente a mano e abiti riciclati con immagini dipinte del mondo marino e altri soggetti animalii che sottolineano il suo forte legame ad essi allo scopo di sensibilizzare il pubblico verso il rispetto e l'urgente salvaguardia del mare e della natura.





Giuliana Balbi, visual artist e fiber artist, interpreta la tessitura in chiave contemporanea, utilizzando materiali non convenzionali alla tessitura e strumenti multimediali. Negli ultimi anni la sua attenzione artistica si è rivolta al fashion designer e alla tessitura tradizionale. Artista invitata a biennali e triennali di fiber art, ha esposto in prestigiosi musei europei e oltre oceano. Insegna tessitura tradizionale e tessitura creativa.



Qing Yue, artista e fotografa italo-cinese, ha partecipato a numerose mostre in Italia e all'estero. II suo lavoro pittorico è caratterizzato da soggetti orientali e dalla ricerca incessante dell'armonia. Il suo lavoro fotografico si concentra sullo 'street photography'. I suoi lavori sono presenti in collezioni private e pubbliche in Italia e all'estero. E' presidente dell'associazione "Art Projects Association" di Trieste.



SFILATA d'arte ' SFIL'ART '



SABATO 9 ottobre 2021 ORE 17:00

Museo Mini Mu

Parco San Giovanni

Via Weiss 15, Trieste



Per Info:

Ferruccio But, responsabile museo del bambino Mini Mu : 333 261 1573



Qing Yue, artista 3493162540

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...