"Slofest", il festival della cultura slovena torna con oltre 60 eventi

TRIESTE - Da venerdì 15 a domenica 17 settembre, in piazza Sant'Antonio Nuovo torna il Slofest, il festival degli sloveni in Italia, promosso dall’ Unione dei Circoli Culturali Sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev ETS in coorganizzazione con il Comune di Trieste. Il festival è stato presentato questa mattina in una conferenza stampa introdotta dall’assessore alle Politiche della Cultura e del Turismo, Giorgio Rossi alla presenza della presidente dell’Unione dei Circoli Culturali Sloveni - Zveza slovenskih kulturnih društev ETS, ?ivka Persi.

"'Dall'amore per la propria città e per tutto il territorio abitato dagli sloveni in Italia, nasceva dieci anni fa lo Slofest': in questa frase – ha affermato l’Assessore Rossi – è sintetizzato il rapporto esistente tra il Comune di Trieste, il festival e gli organizzatori". "Oggi ci troviamo di fronte a quella che è una realtà straordinaria: con l’abbattimento dei confini, la nostra città è al centro di quell’universo che era la Mitteleuropa e non vogliamo che le nuove generazioni vivano più le situazioni complicate del passato", ha aggiunto, sottolineando l'importanza della comunità slovena "nella crescita di questa città, non solo nel passato, ma anche nel presente e, soprattutto, nel futuro"

Musica, letteratura, teatro e solidarietà

La presidente Persi ha annunciato un programma ricco, con quasi 60 eventi che spaziano dalla musica alla letteratura, dal teatro alle arti visive. Quest'anno, l'evento punta anche a valorizzare l'immagine multiculturale della Regione FVG, estendendo il programma a numerose comunità di Trieste. "Il pubblico - aggiunge Persi - avrà l'opportunità di conoscere alla Trieste slovena, anche la Comunità Religiosa Serbo Ortodossa, la Comunità Greco Orientale, la Comunità Ebraica e la Comunità Evangelica Luterana”. In conclusione, ?ivka Persi ha sottolineato che durante il festival, nello stand dove saranno disponibili vari gadget, verrà allestita una raccolta fondi per le popolazioni alluvionate della vicina Slovenia.

La mostra

L’evento introduttivo a Trieste – come ricordato da Jasna Merkù che presenterà la mostra all’inaugurazione - è rappresentato dal Vernissage della mostra “Slo Graphic Design” che verrà inaugurata oggi (martedì 5 settembre) alle ore 18.00 presso la sala Umberto Veruda di Piazza Piccola, 2 con intermezzo musicale di Mateja Martini, chitarrista della classe di Marko Feri e sarà visitabile dal 6 al 14 settembre dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 17.00 alle 20.00 e dal 15 al 17 settembre dalle 10.00 alle 20.00. L’ingresso a tutti gli eventi – che, se non espressamente indicato, si svolgeranno in lingua slovena e italiana - è libero e quelli in programma nella tensostruttura verranno trasmessi dal vivo sulle pagine Facebook e sul canale YouTube della Zveza slovenskih kulturnih društev e sulla pagina slofest.zskd.eu. Per le visite guidate, con ritrovo presso l’info point Piazza Sant’Antonio Nuovo, è obbligatoria la prenotazione al 3497068110. Il programma completo è consultabile alla pagina slofest.zskd.eu.