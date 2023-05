Conto alla rovescia per StonerKras: annunciate tre nuove band

TRIESTE - Il conto alla rovescia per la seconda edizione dello StonerKras Fest è ufficialmente iniziato. Rocket Panda Management, in collaborazione con Arci Trieste-Trst, presenta l'attesissimo festival musicale che si terrà sabato 15 luglio a Prosecco, nel suggestivo spazio "B'lanc" situato dietro il teatrino locale. Dopo il grande successo della prima edizione nel 2022, che ha attirato centinaia di appassionati provenienti da diverse regioni d'Italia, Slovenia, Austria, Croazia e persino dalla Francia, l'edizione di quest'anno promette di superare le aspettative in termini di qualità e coinvolgimento.

StonerKras

Lo StonerKras è un raduno di musica psichedelica con un focus sui ritmi stoner, doom e heavy psych. Pur avendo un respiro internazionale, il festival mira a valorizzare la scena heavy locale, slovena e italiana, attirando spettatori da tutta la regione e dai paesi confinanti. Un'occasione di aggregazione giovanile e scambio culturale accompagnata da una selezione musicale di alta qualità.

Le ultime tre band che saliranno sul palco del festival

Nella giornata di oggi sono state inoltre annunciate le ultime tre band che si esibiranno sul palco del festival. La prima band ad aggiungersi al ricco programma è Margarita Witch Cult, un power trio proto metal/doom direttamente dalla patria del heavy metal, Birmingham, Regno Unito. Acclamati dalla critica come i nuovi eredi al trono delle tenebre di Sabbath City, i Margarita Witch Cult offrono un sound devastante che mescola sonorità proto-metal e doom. Il loro omonimo album di debutto è stato pubblicato da Heavy Psych Sounds nell'aprile di quest'anno, consolidando la loro posizione nella scena musicale internazionale.

Direttamente dall'Australia, arriva Long Hours, un progetto musicale unico che fonde lo-fi, nowave e synth-pop, con un tocco acido. Il musicista australiano Julian Medor, mente creativa di Long Hours, ha pubblicato oltre venti album in soli tre anni e ha girato l'intero continente australiano, oltre a due tour in Giappone. Le sue esibizioni dal vivo sono un'esperienza unica, un viaggio in un mondo psichedelico che fonde il sound di Elvis Presley con un tocco di acido.

Infine, abbiamo i Mystic Majesty, un ensemble veronese nato nel 2018 da diverse esperienze musicali, che trae ispirazione dalla scena stoner con influenze psichedeliche. La loro musica, definita Hard Robot Rock, è un mix esplosivo e potente di suoni e versi che mira a trasportare l'ascoltatore fuori dallo spazio tempo, facendoci sentire parte integrante dell'universo, anche solo per un breve istante. Lo StonerKras Fest aprirà le sue porte nelle prime ore del pomeriggio, offrendo ai partecipanti una vasta gamma di servizi e attrazioni, tra cui zone ristoro, mercatini vari, aree relax e molto altro.