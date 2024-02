Tango, spettacoli per gli ospiti dell’Itis: due appuntamenti in primavera

TRIESTE - Nuove opportunità per gli ospiti dell’ Itis di Trieste iniziato mercoledì 21 febbraio, alle ore 17:00 nella sala Auditorium di via Pascoli, il nuovo percorso di attività di intrattenimento e di tangoterapia per gli ospiti dell’ Itis di Trieste, sviluppato grazie all’accordo tra l’azienda Pubblica di Servizi alla Persona Itis di Trieste ed il Circolo del Tango Argentino di Trieste Aps. I prossimi appuntamenti saranno il 27 marzo e il 17 aprile. Il Circolo del Tango ha come obbiettivo quello di presentare il mondo del tango argentino. Attraverso la voce narrante del Maestro Giovanni Baldini gli ospiti saranno condotti in una atmosfera tipica di Buenos Aires, in mondo fatto di musica, di storia e di aneddoti sul tango. Non potrà mancare il ballo grazie agli associati del Circolo che cercheranno di condividere con gli ospiti la loro passione.