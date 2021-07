La Grotta Gigante diventa l'Inferno dantesco con la magia del teatro

Nell’anno in cui ricorre il settecentesimo anniversario della morte del Sommo Poeta, non si contano le proposte di ogni tipo dedicate a Dante Alighieri. Tuttavia, incontrare i personaggi dell'Inferno, oltre ovviamente ai due protagonisti, Dante stesso e Virgilio, nelle profonde cavità della Grotta Gigante di Sgonico (Ts) non è mai successo. Ed è Anà-Thema Teatro a proporre, sabato 10 e domenica 11 luglio “Inferno”, la nuova produzione estiva della compagnia dedicata a tutta la famiglia per la regia di Luca Ferri con l'assistenza di Tiziana Guidetti.

Così, scendendo i 500 gradini che conducono nelle profondità della grotta, o magari dietro la Colonna Ruggero, la stalagmite più alta con i suoi 12 metri, il pubblico potrà incontrare la bella Beatrice, il demoniaco Caronte, la dolce Francesca, il mitologico Minosse, l'iracondo conte Ugolino, l'eroico Ulisse e molti altri ancora. Gli spettatori, secondo l'ormai rodata formula proposta da Anà-Thema, saranno divisi in gruppi e accompagnati alle rispettive postazioni. Qui, a turno, faranno loro visita i protagonisti dello spettacolo per raccontare la propria storia e trasportarli nelle cupe atmosfere dell'Inferno dantesco. In scena, Luca Ferri, Luca Marchioro, Alberto Fornasati, Claudio Del Toro, Massimiliano Kodric, Miriam Scalmana, Gaspare Del Vecchio e Martina Fabris. I costumi, vere e proprie opere d'arte, sono di Emmanuela Cossar e le illustrazioni di Massimiliano Riva.

In caso di maltempo lo spettacolo sarà annullato. Per rispettare le norme relative al distanziamento sociale, il numero di posti per spettacolo è limitato. Per questo motivo sono state pensati più spettacoli in replica, cinque per ciascuna delle due giornate (dalle 14.30 la prima e alle 18.30 l'ultima) La prenotazione è obbligatoria al 329 6877903 specificando nome, giorno e orario prescelto, numero di adulti e bambini presenti. Per maggiori informazioni è possibile contattare direttamente la Grotta Gigante al numero 040327312 e visitare il sito www.grottagigante.it, oppure la compagnia Anà-Thema Teatro al numero 04321740499.

