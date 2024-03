Torna "Teranum": vini rossi e ristoranti del Carso si mettono in vetrina

TRIESTE - Torna "Teranum e i vini rossi del Carso", il festival internazionale che espone il patrimonio vinicolo e gastronomico della zona che va da Muggia a Doberdò del Lago, passando dal ciglione al Carso interno della Slovenia. L'evento si terrà giovedì 28 marzo, dalle 16.00 alle 21.00 all'Hotel DoubleTree by Hilton di Trieste, con una degustazione che abbinerà vini rossi autoctoni locali (terrani e refoschi) a finger food originali, preparati usando prodotti locali, quali il formaggio. Un evento che promuove l'identità vitivinicola e culinaria del Carso oltre alla cultura gastronomica e la produzione alimentare sostenibile. Teranum è organizzato dall'Associazione dei viticoltori del Carso, che da anni lavora per preservare i vitigni autoctoni e promuovere i vini rossi di qualità del Carso.

Convegno iniziale

Ci saranno ospiti importanti al convegno di apertura, che si terra? alle ore 14.00, nella sala conferenze dell'Hotel. Il simposio avrà come argomento di discussione "Genio e sregolatezza. Audacia e incoscienza. Lo è la gioventù e lo sono anche i vini rossi del Carso. Come valorizzarli al meglio?". L'obiettivo è è esplorare il mondo del cibo e del vino attraverso gli occhi e le esperienze dei giovani che lavorano in questo settore e mettere in luce la vitalità, la creatività e l'energia delle giovani generazioni (under 35) per riflettere insieme sulle sfide e le difficoltà poste dal mondo moderno dell'enogastronomia.

Interverranno: Jan Zaccaria (Ristorante Mood, Trieste), Martina Beccaria (Enoteca Vino, Milano), Manuele Duse (Harry's Piccolo Restaurant & Bistrò, Trieste), Lorenzo Benelli (Ristorante Al Covo, Venezia). Modera l’incontro Eugenia Fenzi. Saluti iniziali: Matej Skerlj, presidente dell’Associazione dei viticoltori del Carso. È possibile partecipare al convegno, riservandosi obbligatoriamente il posto inviando una e-mail a info@carsovinokras.it. I posti sono limitati, al raggiungimento delle disponibilità verranno chiuse le iscrizioni. Successivamente per partecipare all'evento bisognerà essere in possesso del biglietto d’ingresso.

Non solo vino

Grazie alla preziosa e consolidata collaborazione con i cuochi che collaborano con Okusi Krasa - Sapori del Carso, verranno proposti ai visitatori piatti in cui gli ingredienti principali saranno i formaggi locali e le verdure di stagione, preparati in modo innovativo.

Ci saranno inoltre tre degustazioni guidate da esperti sommelier. Le degustazioni sono programmate rispettivamente alle 17.00, alle 18.00 e alle 19.00. Queste si potranno prenotare il giorno dell’evento direttamente all’ingresso.

Ospiti piemontesi

Come da tradizione consolidata, avremo in assaggio alcuni vini di vignaioli ospiti: quest’anno, infatti, Casale Monferrato è Capitale Europea del Vino 2024. Saranno presenti con i loro vini: l'Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, l'Enoteca Regionale del Monferrato, l'Enoteca Regionale di Gattinara e Alto Piemonte e l'Enoteca Regionale Acqui Terme.

I vignanioli di Trieste e Gorizia

Ruj, Bajta, Budin, Cacovich, Ostrouska, Grgi?, Kocjan?i?, Lenardon, Merlak, Mili? Damijan, Skerlj, Sancin, Škerk, Ota Rok, Fabjan, Urizio – Vigna Sul Mar, Zidarich, Zahar

I vignaioli sloveni

CV - Colja Vino, ?otar Branko & Vasja, ?otova Klet, Turisti?na Kmetija Škerlj, Vinarstvo Tauzher – Emil Tav?ar, Vinakras Se?ana, Vina Vrabec, Vina Petelin Rogelja, Vina Slami? – Perinova Kmetija, Vina Štoka, Vinogradništvo Širca-Kodri?, Ren?el Boutique Wines, Vinarstvo Gec, Vinska Klet Orel, Vinska Klet Štok, Vinarstvo Rebula, Vinska Klet Tav?ar-Pri Star?ih

Enoteche regionali del Piemonte

Enoteca Regionale di Ovada e del Monferrato, Enoteca Regionale del Monferrato, Enoteca Regionale di Gattinara e Alto Piemonte e Enoteca Regionale Acqui Terme.

I ristoratori

Kri?man, Antico Caffè San Marco, Il Vostro Eden, Crocevia Locanda Carsica Contemporanea, Caffè Vatta, Bar X, Sardo?, Coti?, Lokanda Devetak

Gli altri produttori

Zidari?, Devetak Sara, Farma Jakne, Vidali, Settimi, Cras Craft Beer

Biglietti

Il costo del biglietto è di 30 euro all'ingresso, 25 euro in prevendita.

I biglietti sono già in prevendita presso:

Caffè Vatta di via Nazionale 38 a Opicina

Bar X di via del Coroneo, 11

Birreria Bunker, loc. Aurisina 97

Per i soci Ais, Onav e Slow Food il costo del biglietto è di 25 euro