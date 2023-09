The Secret in concerto a Prosecco

TRIESTE - Dopo il successo della seconda edizione del Stonerkras Fest, che ha avuto luogo nella suggestiva location "B'lanc" a Prosecco e ha accolto band locali e internazionali di calibro come 1000mods, Mondo Generator, Margarita Witch Cult, Doombo e molti altri, la stagione autunnale targata Rocket Panda Management sta per prendere il via.

Nell'aria c'è un cambio di direzione musicale: la crew triestina ha infatti deciso di fare una pausa dai toni psichedelici e desertici dello stoner rock per dedicarsi a una serata totalmente immersa nel black metal. L'appuntamento è fissato per questo venerdì, 22 settembre, al Kulturni Dom di Prosecco. Protagonista della serata The Secret, gruppo black metal/grind triestino con vent'anni di carriera alle spalle. Il quartetto con Marco Coslovich alla voce, Michael Bertoldini alla chitarra, Christian Musich alla batteria e Lorenzo Gulminelli al basso tornerà su un palco triestino dopo 11 lunghi anni dall'ultima apparizione nel capoluogo giuliano. La band, che ha all'attivo 4 album, due dei quali pubblicati con il colosso americano Southern Records, è stata definita dalla prestigiosa webzine statunitense The Pitchfork "veloci, furiosi e ostili".

Ma non saranno gli unici protagonisti della serata. Ad esibirsi prima di loro ci saranno i Claustrum, freschi di pubblicazione dell'album di debutto e rappresentanti di spicco del death metal italiano. In apertura, invece, ci saranno i Kryptonomicon, che promettono di portare il pubblico indietro nel tempo con sonorità che richiamano le band estreme degli anni '80. Per gli appassionati, le porte apriranno alle 19:00 con un costo d'ingresso di 15€. Dopo i concerti, la serata proseguirà con un imperdibile dj set.