"Palchi nei parchi", Tish in concerto al Parco Piuma di Gorizia

GORIZIA- Ambasciatrice ufficiale di GO! 2025 (Nova Gorica - Gorizia, Capitale Europea della Cultura), la cantautrice Tish, all’anagrafe Tijana Bori? è la prossima, attesa protagonista del nuovo appuntamento con Palchi nei Parchi la rassegna itinerante ideata dal Servizio foreste e Corpo forestale della Regione, sotto la direzione artistica della Fondazione Luigi Bon. La cantante e polistrumentista di origine serba, proporrà il suo personalissimo stile venerdì 28 luglio al Parco Piuma di Gorizia: dalle 20.45 Tish – nota anche per aver partecipato al talent musicale più celebre di sempre, “Amici” di Maria De Filippi – proporrà i suoni e il mondo musicale che da sempre l’ha accompagnata, il soul. L’idea e l’aspettativa dello show “Un salto nel tempo con il soul” è quella di far rivivere al pubblico quel suono, quelle radici che hanno dato il via al suo amore per la musica e il canto. Ma sarà anche un’occasione per Tish per raccontarsi nelle sue canzoni che sintetizzano le esperienze vissute negli ultimi anni e che sono state riarrangiate appositamente per il concerto di Parco Piuma in una chiave decisamente più soul. La storia della musica soul racchiusa in una notte e un ritorno nel passato che presenterà accompagnata dalla sua band.

Prima dello spettacolo sarà possibile partecipare ad una passeggiata naturalistica a cura del Servizio foreste di circa 60 minuti alla scoperta del Parco Piuma con partenza alle 19.15. Come di consueto, poi, parola agli esperti: a precedere il concerto: Paolo Lenardon, del Corpo Forestale Regionale, parlerà delle querce del Friuli Venezia Giulia. In caso di maltempo il concerto si terrà al Kulturni Dom di Gorizia. La rassegna proseguirà sempre a Gorizia, ancora a Parco Piuma, giovedì 3 agosto: attesa alle 20.45 la FVG Orchestra diretta dal M° Vito Clemente con il concerto From Rome to Buenos Aires, un viaggio musicale guidato da Mario Stefano Pietrodarchi e dalla sua fisarmonica per un programma musicale che propone le grandi colonne sonore della cinematografia di Morricone e Nino Rota, del giovane compositore Giuseppe Sangeniti per terminare con la Buenos Aires piazzolliana. Tutta la rassegna “Palchi nei Parchi” è ad ingresso gratuito, con possibile offerta per la Raccolta Fondi Green