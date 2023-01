Torna la Befana in Grotta gigante, lo show è assicurato

Venerdì 6 gennaio 2023, alle ore 15, la Grotta Gigante (Borgo Grotta Gigante 42/A, Sgonico, Trieste), di proprieta? della Societa? Alpina delle Giulie - Sezione di Trieste del Club Alpino Italiano, ospiterà nuovamente la tradizionale festa della Befana, storico ed amatissimo evento che ogni anno richiama centinaia di spettatori. Dopo il fermo forzato dovuto all'emergenza Covid, la Befana ritornerà a calarsi nel ventre della terra assieme a tutte le creature che l'hanno accompagnata negli anni passati.

Gli speleologi della Commissione Grotte Eugenio Boegan della S.A.G. proporranno al pubblico un pomeriggio di grandi emozioni e festa, calandosi in costume dalla volta della Grotta Gigante per raggiungere gli spettatori, radunati per l’occasione 100 metri più in basso, sul fondo della Grande Caverna. Sulle note della banda “Le solite legere”, la Befana scenderà accompagnata da tanti altri spericolati compagni: i Re Magi, Babbo Natale, la Stella Cometa e i mitici Muccocervi, i fantastici abitanti della grotta! Una volta giunta tra il pubblico, la variegata combriccola potrà finalmente rallegrare i bambini donando dolcetti e caramelle; ad allietare gli adulti ci penserà invece un gruppetto di intraprendenti Vichinghi che, come vuole la tradizione, preparerà e distribuirà l’intramontabile “Gran Pampel”, bevanda alcolica calda, dalla ricetta segreta, che da sempre scalda gli animi degli speleologi durante le loro adunate.

Per partecipare è bene ricordare che si tratta di un evento a numero limitato a 900 ingressi e che per garantirsi l'accesso sarà necessario prenotare contattando solo ed unicamente i seguenti numeri telefonici: 040 327312 e/o 389 1626295 (orario ufficio prenotazioni: da martedì a domenica, 9.30-12.30 / 13.30-16.30). I biglietti prenotati saranno poi acquistabili esclusivamente alla biglietteria della Grotta Gigante a partire dalle ore 14.00 del 6 gennaio, comunicando alla cassa il nominativo fornito in fase di prenotazione. Il giorno stesso, nel caso non si fosse già raggiunto con le prenotazioni il numero massimo di 900 persone, sarà disponibile presso la biglietteria un numero limitato di biglietti “alla porta”. In questo caso i posti verranno assegnati in base all'ordine d’arrivo, fino ad esaurimento biglietti.

La Direzione della Grotta Gigante informa che venerdì 6 gennaio le consuete visite guidate saranno garantite fino alle ore 12.00, ultimo tour della giornata, per riprendere regolarmente da sabato 7 gennaio.