The Moonlight Society, al Duke una mostra e un dj set electro dark

Con l'autunno siamo pronti e carichi per una nuova stagione di eventi. Si riparte sabato 15 ottobre al The Duke con una serata che come ogni volta mescola Arte e Musica. La selezione del Dancefloor sarà a cura dei DJ EleNoir, Dok e Ludovico con un crescendo di festa, luci e laser e BPM fino a tarda notte. Si andrà dal dark classico all'elettronica più ballabile Durante l'evento sarà presente per la prima volta Lucio Natella con la sua esposizione artistica "Inquietudine": una selezione di quadri che verranno esposti e presentati alle 22. Oltre al bar, al the Duke ha riaperto la cucina e sarà quindi possibile cenare nell'atmosfera particolare che ormai contraddistingue le nostre serate.