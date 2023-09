A Portopiccolo la mostra che omaggia il Trofeo Bernetti

Nell’ambito della rassegna “L’Energia dei Luoghi – Festival del vento e della pietra” e del progetto MAREinFVG” è stata inaugurata lo scorso sabato 23 settembre la mostra fotografica “La regata del vento - Trofeo Bernetti” alla Portopiccolo Art Gallery di Sistiana ed organizzata dalla Società Nautica Pietas Julia in occasione degli eventi culturali di avvicinamento al Trofeo Bernetti. Oltre 80 le foto di Moreno Faina e Luca Ambrosio, scelte dalla curatrice Fabiola Faidiga, presidente dell’Associazione Casa Contemporary Art Visogliano Vi?ovlje Europe, per illustrare i momenti più evocativi della regata, dove protagonista assoluto è il dinamismo creato dalle fantastiche combinazioni di vento e mare sulla vela.

La mostra

L’esposizione, che presenta anche immagini di riflessione, attenzione estetica e simpatica ironia, sarà visitabile sino a domenica 15 ottobre con orario venerdì, sabato e domenica dalle 18 alle 21, e sabato e domenica anche dalle 10.30 alle 12.30. Non sarà questo l’unico collegamento con il Trofeo Bernetti, in quanto per la prima volta i principali premi della regata saranno realizzati con la pietra d’Aurisina proveniente dalla Cava Romana, scolpita dalla giovane artista Vanessa Carlesso Bortignon, autrice nel 2022 di un’opera per le Residenze di scultura, esposta nel parco sculture di Portopiccolo.