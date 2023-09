Ultimo in concerto al Rocco il 2 giugno

TRIESTE - È ufficiale: domenica 2 giugno 2024, Ultimo si esibirà allo Stadio Nereo Rocco di Trieste. Il cantautore, detentore di 59 Dischi di Platino e 20 Dischi d'Oro, con oltre 2 milioni di dischi venduti e più di 1 miliardo di stream su Spotify, ha scelto nuovamente il Friuli Venezia Giulia come punto di partenza per il suo nuovo tour "Ultimo Stadi 2024 - La favola continua...". Trieste ospiterà la data zero, un evento organizzato in collaborazione con FVG Music Live, VignaPR, PromoTurismoFVG e il Comune di Trieste, segnando l'inizio di 10 imperdibili show negli stadi italiani, prodotti da Vivo Concerti. I biglietti saranno disponibili online su Ticketone.it a partire dalle 14:00 di sabato 23 settembre 2023.

Il suo sarà un ritorno tanto atteso nella nostra regione, in una venue, lo Stadio Nereo Rocco tornata ad essere al centro della grande musica live dopo il concerto dei Maneskin la scorsa estate, l’annuncio di Max Pezzali per la prossima e dopo aver ospitato nel passato mostri sacri come Bruce Springsteen, Pearl Jam, Vasco Rossi. La prossima estate Ultimo presenterà un nuovo show, curato nei minimi dettagli, per oltre due ore di musica ed emozioni senza sosta e con una ricca scaletta dei suoi intramontabili successi tratti dagli album “Pianeti”, “Peter Pan”, “Colpa delle favole”, “Solo” e “Alba”.