"La smonta la prossima? Una vita in corriera", 25 anni di aneddoti alla guida degli autobus in un libro

Una raccolta di storie e aneddoti esclusivamente divertenti realmente successi in 25 anni alla guida degli autobus cittadini: si tratta del libro "La smonta la prossima? Una vita in corriera", di Davide Destradi. Dopo la prima presentazione alla stampa (che si terrà rigorosamente su un autobus), l'evento aperto al pubblico avrà luogo il 22 giugno alle ore 18 nella sede Cral Trieste Trasporti in via Pagano 7. Il libro uscirà in tutte le librerie il tre giugno.

