Vent’anni di festival celtico: il primo Triskell tra i colori dell’autunno

Il boschetto del Ferdinandeo si prepara a ospitare anche l'edizione 2020 del Triskel, dal 16 al 27 settembrel. Non un'edizione come le altre per più di un motivo: la pandemia ha messo in forse la sua realizzazione fino a pochi mesi fa, infatti l'evento si teneva solitamente in giugno. La ferma volontà degli organizzatori ha infine portato alla programmazione di un'edizione sicuramente più contenuta ma volta a sostenere artisti e artigiani in un momento difficoltoso. Secondariamente si tratta del ventennale della manifestazione, che quest'anno, per l'occasione, diventa Ecofesta plastic free, con slogan è #faifestamausalatesta, per ridurre il devastante impatto della plastica sul nostro pianeta.

Dodici, quindi, i giorni dedicati alla riscoperta delle tradizioni degli antichi Celti attraverso concerti, mostre, conferenze, stage e attività per i più piccini, nel rispetto delle norme di sicurezza anti - Covid.

A tal proposito iil festival sarà diviso in tre settori contingentati: concerti (con i posti a sedere dove verrà garantito il distanziamento), ristorazione e mercatino, con addetti che si occuperanno del contingentamento e aiuteranno le persone a seguire i percorsi e le procedure di sicurezza chiaramente indicate dalla cartellonistica.

Tra i concerti spiccano le due date dei Fabula Duo (in formazione ridotta nel rispetto delle norme), il viking nordic folk dei Ragnarös, i Too Loo Loose, e le cornamuse dei Celtica Pipes Rock. Novità di questa edizione del Triskell gli spettacoli del Teatro Storico d'Azione, vera storia antica ma presentata in chiave comico goliardica.

“Sarà un evento un po' diverso – dichiara Elisabetta Sulli, presidente dell'Associazione Uther Pendragon che organizza la manifestazione – un modo anomalo di festeggiarlo, ma lo faremo comunque con compostezza e attenzione e sempre con la gioia e la spensieratezza che contraddistingue l'evento triestino e di cui oggi abbiamo tutti più bisogno del solito. Siamo orgogliosi di essere riusciti ad organizzare l'unico festival del circuito celtico confermato in Italia in questo 2020.”

Qui il programma: bit.ly/TRI_SK