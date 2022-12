Doppio appuntamento per le feste al Verdi con i concerti di Natale e Capodanno

Arriva al teatro Verdi un doppio appuntamento per le festività natalizie: l’antivigilia con un’antologia storica che parte da Giovanni Gabrieli, cinquecentesco compositore originario della Carnia e trasferitosi a Venezia dopo il percorso formativo a Monaco di Baviera, fino a Leocavallo, e a Capodanno una festosa parata vocale che spazia dal dalmata von Suppé a Puccini, tra operetta, opera e il musical evergreen di Frederick Loewe.

Dunque due serate sommamente melodiche e danzanti, solide di arie intramontabili e popolari da Verdi, Rossini, Puccini, Leoncavallo, Offenbach, Lehár, ma anche conteste di preziose rarità come l’aria di Gremin dall’Onegin di ?ajkovskij o gli estratti da Grieg, Rachmaninov, il Bizet de Les pêcheurs de perles, il cinquecentesco madrigalista Giovanni Gabrieli o il novecentesco compositore e cantante messicano Augustin Lara.

Le due compagini vocali, nella formazione tradizionale del gala a quattro voci con soprano, mezzosoprano, tenore e basso, vedono cantanti giovani e acclamati: Mariam Battistelli, vincitrice di numerosi premi e per due anni parte dell’ensemble della Wiener Staatsoper, per il concerto di Capodanno; il soprano Claudia Mavilia, stella nascente ben nota in regione, per quello di Natale. Ci sarà inoltre il tenore palermitano ma con studi al Tartini di Trieste Andrea Schifaudo a Natale e il tenore Riccardo Della Sciucca, già al Maggio Musicale Fiorentino e a Salisburgo, per il 31 dicembre. Il solido basso ucraino Viacheslav Strelkov sarà presente in entrambe le serate così come il mezzosoprano di indubbia esperienza Marina Comparato, scelta nel suo debutto da Claudio Abbado e da allora presenza costante sui migliori palchi internazionali ed italiani.

Il concerto di Natale sarà diretto da Jacopo Brusa, direttore di grande affidabilità su repertori molti ampi e vari, come richiesto dall’impaginato natalizio. Il concerto di Capodanno vedrà invece sul podio del Verdi Pietro Rizzo, una delle migliori bacchette del momento, dal Metropolitan di New York all’Opera di Monaco di Baviera o di Roma. Prosegue inoltre anche per questi due appuntamenti speciali la filosofia di prezzi popolari del Verdi con biglietti a partire da 11 euro, così da consentire la fruizione a tutta la cittadinanza.

Concerto di Natale

Musiche di Gabrieli, Mozart, Rossini, Donizetti, Offenbach, Verdi, Puccini, Mascagni, Leoncavallo

Claudia Mavilia, Soprano

Marina Comparato, Mezzosoprano

Andrea Schifaudo, Tenore

Viacheslav Strelkov, Basso

Jacopo Brusa, Direttore

Concerto di Capodanno

Musiche di von Suppé, J.Strauss Jr., Offenbach, ?ajkovskij, Verdi, Arditi, Grieg, Rachmaninov, Bizet, Lara, Lehár, Delibes, Leocavallo, Loewe, Puccini

Mariam Battistelli, Soprano

Marina Comparato, Mezzosoprano

Riccardo Della Sciucca, Tenore

Viacheslav Strelkov, Basso

Pietro Rizzo, Direttore

Maestro del Coro Paolo Longo

Orchestra, coro e tecnici della Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste