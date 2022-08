Continuano le visite guidate alla mostra “Piero Marussig. Camera con vista su Trieste”

Due nuovi appuntamenti questa settimana con le visite guidate alla mostra “Piero Marussig. Camera con vista su Trieste”, allestita al 1: giovedì 18 e sabato 20 agosto, alle 19.00, la storica dell’arte e ideatrice del progetto Federica Luser sarà a disposizione dei visitatori per illustrare (in circa 45 minuti) gli indiscussi capolavori di Piero Marussig, uno dei maggiori esponenti dell’arte del ‘900 a Trieste. Per info e prenotazioni: edizioni.trart@gmail.com

Promossa dal Comune di Trieste – Assessorato alle politiche della cultura e del turismo, la mostra è curata dalle storiche dell’arte Alessandra Tiddia, curatore e conservatore al Mart-Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, e Lorenza Resciniti, conservatore del Civico Museo Sartorio di Trieste. Ingresso libero fino al 9 ottobre, con orario da giovedì a domenica, dalle 10.00 alle 17.00 e fino alle 21.00 in occasione degli spettacoli di Trieste Estate 2022.