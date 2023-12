Alla scoperta del palazzo di piazza Unità, torna "VisitiAMO il Municipio"

TRIESTE - Il Comune di Trieste ha annunciato oggi la riapertura straordinaria del Municipio per permettere a cittadini e turisti di esplorare il palazzo storico durante l'edizione natalizia di "VisitiAMO il Municipio". L'evento si terrà sabato 16 dicembre e rappresenta un'opportunità unica per scoprire le bellezze e la storia del palazzo comunale. L'iniziativa è stata presentata durante una conferenza stampa nella Sala del Consiglio comunale, alla quale hanno partecipato il dindaco Roberto Dipiazza, il direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al cittadino, Lorenzo Bandelli, la responsabile dell'Ufficio Comunicazione, Barbara Borsi, e Agnese Olivi, vice Direttore FAI gruppo giovani del gruppo di Trieste “Annunciamo la ripresa delle visite al Municipio, il più centrale e noto Palazzo di Trieste, dopo il successo ottenuto nelle giornate del FAI del 14 e 15 ottobre scorsi – ha esordito direttore del Dipartimento Innovazione e Servizi al cittadino, Lorenzo Bandelli -. Il successo di quelle giornate ci ha stimolato a riprendere le visite, dopo lo stop dovuto al Covid, di una iniziativa inaugurata negli anni '90. La visita è rivolta a tutti i cittadini e ai turisti interessati a conoscere da vicino ambienti e vicende della storia e dell'attualità politico-amministrativa locale, previa prenotazione. Ringrazio tutto lo staff che ha lavorato con grande entusiasmo per la realizzazione dell'evento”.

Cosa vedrete

Il Sindaco Roberto Dipiazza ha sottolineato l'importanza di questa iniziativa, invitando cittadini e turisti a scoprire luoghi normalmente inaccessibili, come la Sala del Consiglio, la Galleria dei Sindaci e il Salotto Azzurro. L’evento, in collaborazione con il FAI Giovani – Friuli Venezia Giulia, prevede una visita guidata, in lingua italiana, in alcuni luoghi del Municipio normalmente preclusi al pubblico, come la Sala del Consiglio, la Galleria dei Sindaci e il Salotto Azzurro. Da rilevare ancora che, sempre per questa speciale edizione di “VisitiAMO il Municipio”, le visite saranno “corredate” anche dalle spiegazioni, per l'aspetto storico-artistico e di analisi dei dipinti, dell'esperto del Comune, Maurizio Lorber. In particolare nella Sala consiliare i partecipanti avranno l’opportunità di ammirare la maestosa tela di Cesare Dell’Acqua, “La prosperità commerciale di Trieste”, commissionata dal Comune all’artista nel 1875, e di conoscerne l’importanza artistica e i significati allegorici. L’appuntamento prevede anche la visita della Galleria dei Sindaci, dove sono esposti i ritratti dei podestà e dei primi cittadini di Trieste, nonché del Salotto Azzurro, sala di rappresentanza destinata alle visite istituzionali, dove spicca l’imponente “L'allegoria della navigazione” di Hans Makart. Ai visitatori verrà inoltre illustrata una significativa selezione di documenti dell’Archivio Generale, che, per l’occasione, saranno esposti nella Sala del Consiglio comunale, tra cui si segnalano la corrispondenza tra Cesare dell'Acqua e Francesco Hermet, quale rappresentante del Consiglio comunale che ha patrocinato la realizzazione del dipinto, il bozzetto del dipinto, documentazione riguardante i danni subiti dal dipinto di dell'Acqua e dal Palazzo Comunale a seguito dei bombardamenti italiani nell'estate del 1917 e vedute storiche della Piazza Unità. Assolutamente da non perdere è anche il panorama che si gode dalle finestre della Sala consiliare: la Piazza che si affaccia sul mare, particolarmente suggestiva con gli alberi decorati e le luci natalizie accese.

Come partecipare

L'evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata online tramite il sistema Eventbrite dal 7 dicembre al 14 dicembre. Sarà possibile prenotare fino a due visite ciascuno. In alternativa, la prenotazione può essere fatta di persona presso lo Sportello al Cittadino (SAC) in via Punta del Forno 2, dal lunedì al venerdì. L’evento è prenotabile anche accedendo alla pagina del sito istituzionale del Comune di Trieste https://www.comune.trieste.it/it/visitiamo-il-municipio-225703 . Il ritrovo dei partecipanti, che dovranno presentarsi muniti della ricevuta di prenotazione rilasciata da Eventbrite (anche dematerializzata, es. su smartphone) per l’attività di accoglienza e registrazione, avverrà presso apposita postazione esterna situata davanti all’ingresso del Municipio – Piazza Unità d’Italia, 4 (in caso di maltempo sotto i portici adiacenti). Si raccomanda la puntualità poiché, per motivi organizzativi, alle persone che si dovessero presentare in ritardo, non potrà venir garantito l’accesso. Per informazioni: 040 675 7222 attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 10:00 e anche dalle 14:00 alle 15:00 o mail: sportelloalcittadino@comune.trieste.it