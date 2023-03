Whatafuck, il live al Duke

Nell'ottica di proporre sempre artisti e band originali e di altissima qualità, venerdì 7 aprile il The Moonlight Society propone un concerto degli Whatafuck, band metal che si contraddistingue per l'immagine teatrale e inquietante sul palco, coprendosi il volto con maschere. A seguire, i nostri DJ apriranno il dancefloor con una super selezione di musica darkwave, new wave ed electro-dark fino a notte fonda. Non mancate.

La band

Gli Whatafuck sono una band formatasi nel 2020 a Trieste. Voluto e creato completamente da Davide Giorgi (cantante e bassista on stage ma anche compositore ed autore dei testi) il progetto Whatafuck non rivela mai l'identità degli altri 3 componenti della band, i quali cambiano continuamente lasciando così un alone di mistero e portando sempre nuova linfa al progetto. Lo stile musicale dei Whatafuck è impostato tutto sul groove, un modern metal urbano che richiama band come i Biohazard, i Primi Machine Head, gli Slipknot di Before i forget, gli Static X ed i Soulfly

ma con momenti melodici che possono ricordare i Linkin Park ma anche i Godsmack e addirittura i Depeche Mode più cupi.

Le registrazioni del primo lavoro si sono svolte nei VDB studios di Trieste durante il lockdown più duro e successivamente prodotti e mixati da Lorenzo Gavinelli al Zero Point Energy Recording di New York. Il primo disco si chiama STRONGER THAN GOD ed è uscito il 27 Marzo 2021 per la GHOST RECORD LABEL e distribuito dalla CRASHSOUND DISTRIBUTION ottenendo ottime recensioni e buonissime vendite mentre il secondo lavoro è uscito il 15 marzo 2023. Link. Durante la serata, saranno esposti alcuni quadri di Liliya (la cui performance e presentazione ufficiale è invece prevista per il giovedì precedente, il 30 marzo). La location è il The Duke Pub di via Vidali 2b e la serata inizierà alle 21!