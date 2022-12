Al Loft arriva il grande blues italiano

Il grande blues italiano sarà di scena a Trieste, il 15 dicembre, al LOFT Music Club con la Xmas Blues Convention 2022. Ritorna sul palco del club triestino il progetto “Trieste Blues Convention”, autentico music collective internazionale ideato da Mike Sponza già nel 2004, con il supporto dell’etichetta discografica svizzera Epops e ormai riconosciuto nuovo player europeo nelle produzioni blues di qualità.

Per l’ormai classico appuntamento natalizio, Mike Sponza accoglierà sul palco del LOFT due nomi di punta della scena blues italiana: il chitarrista e cantate siciliano Umberto Porcaro, il cui nuovo album “Take Me Home” sta riscuotendo recensioni entusiastiche e l’internazionalissimo Marco Pandolfi, cantante e armonicista vicentino, ormai di casa negli USA. Ad accompagnare i tre bluesmen, giovedì 15 dicembre, gli storici bandmates della “Mike Sponza Band”: Angelo Chiocca al sax tenore, Roby Maffioli al basso e Moreno Buttinar alla batteria. Mike Sponza rinnova così la sua fama di “steady worker” del blues europeo e ritorna con una serie di variegati progetti.

E’ stato pubblicato in questi giorni il nuovo brano natalizio “Let It Fall, Hallelujah”, scritto da Eddie Catalini e interpretato da Mike con tanto di coro Gospel, big band e un videoclip dal sapore noir, con Sponza nei panni di un crudele ladro di musica. Il nuovo album acustico “Sounds Like Sunday”, realizzato con la band durante il periodo del lockdown, sarà la sua prossima release discografica. La serie di video realizzati “live in studio” sarà invece pubblicata a breve sulle principali piattaforme. L’ingresso alla serata è libero e l’inizio fissato alle ore 21.30. Informazioni telefonando allo 0403419908.