Civiform Trieste: la scuola raccontata dagli allievi

L’anno scolastico sta per finire ma molti sono ancora indecisi su cosa fare dopo le medie. Altri, ancora, stanno pensando di cambiare percorso scolastico, magari scegliendo profili più vicini alle attitudini manuali. È questo il momento giusto per assecondare la propria passione e scegliere la formazione professionale: al Civiform iscrizioni sempre aperte e la possibilità di richiedere un appuntamento dedicato con tutor dei corsi per un aiuto nella scelta del corso più adatto. Per loro, e per tutti gli interessati, la possibilità di ascoltare la “versione” dei ragazzi che già frequentano i corsi. Sul sito civiform.it/scuola-aperta-la-versione-dei-ragazzi/ si può infatti intraprendere un tour virtuale di ciascun corso, accompagnati dagli allievi attuali che ne svelano pro e contro e danno qualche consiglio per scegliere con più facilità. A disposizione sul sito anche mini video di presentazione a cura dello staff, per dare risposta alle curiosità principali relative al sistema e alle opportunità della formazione professionale. Per la formazione professionale rimane valida la modalità di iscrizione cartacea ma è possibile scaricare una scheda da iscrizione da inviare compilata alla Segreteria. Al Civiform di Opicina sono attivi i corsi per Cuoco, Panettiere pasticcere gelatiere, Manutentore auto e moto e Grafico.

Tutti propongono un mix di teoria e pratica e grazie agli stage e all’alternanza scuola/lavoro mettono in contatto con una solida rete di aziende. Alla fine dei 3 anni, offrono una qualifica professionale con cui si può lavorare in Italia e all'estero, ma con la possibilità di continuare gli studi. Per chi ha già una qualifica in mano, ottima possibilità è offerta dai quarti anni, attivi presso la sede da ottobre, che permettono di approfondire ulteriormente le competenze pratiche ed ottenere un diploma professionale. Non mancano poi i servizi aggiuntivi, come i trasporti dedicati da/per Civiform e un’equipe psico-pedagogica che offre ascolto e sostegno e affianca i ragazzi più fragili durante le attività scolastiche. Attenzione alla crescita professionale, dunque, una anche umana, grazie a Scuola in Regola, progetto educativo premiante che punta al benessere a scuola valorizzando eccellenza, stile e motivazione, competenze sempre più richieste anche dal mondo del lavoro. I corsi sono approvati e finanziati dalla Regione FVG all'interno di Effe.Pi, associazione incaricata della gestione in regione di tali percorsi: iscrizione e frequenza, dunque, sono gratuite. Info e iscrizioni: tel. 040.9719811, civiform.it