Servizio Civile Universale: posti disponibili in Asugi, al via le domande

La Direzione dei Servizi Sociosanitari dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste comunica che, è stato indetto il nuovo bando per la selezione di operatori volontari di Servizio Civile Universale a cui partecipa con due progetti e 14 posti disponibili. Possono fare domanda tutti i ragazzi e le ragazze tra i 18 e i 28 anni, per un impegno di 25 ore settimanali della durata di 12 mesi e un riconoscimento economico mensile di 507,30 euro.

I progetti

I due progetti di Asugi che prenderanno avvio nel 2024, si svolgono presso i Servizi per la Salute Mentale: “Get involved. Reti e percorsi per la salute mentale” (10 posti disponibili) e i Servizi per le Dipendenze: “In rete: promuovere salute con il territorio” (4 posti disponibili).

Chi è iscritto all’Università potrà avere diritto al riconoscimento di crediti formativi e di eventuali tirocini, da quest’anno è inoltre pervista la riserva del 15 per cento dei posti, in tutti i concorsi pubblici.

Come fare domanda

Le domande possono essere presentate esclusivamente online accedendo al sito https://www.politichegiovanili.gov.it/comunicazione/news/2023/12/bando-ordinario-2023// del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, entro le ore 14.00 del 15 febbraio 2024.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito web Asugi o rivolgersi all’Ufficio Servizio Civile in via Giovanni Sai, 1-3 (c/o parco di S. Giovanni), stanza 103 - 1° piano, ai seguenti orari:

lunedì-mercoledì 14:00-17:00;

martedì-giovedì 10:00-14:00;

venerdì chiuso.

Questi i recapiti utili per ulteriori maggiori informazioni: telefono 040 399.7625 - cellulare 320 6651593 - E-mail serviziocivile@asugi.sanita.fvg.it.