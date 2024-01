Il futuro dell'energia e della domotica: due corsi EnAIP per giovani talenti

Il mondo dell'energia e della domotica è in continua evoluzione, e la richiesta di figure professionali qualificate è sempre più alta. Per rispondere a questa esigenza, EnAIP Friuli Venezia Giulia propone due corsi per Installatore di impianti elettrici civili e industriali e Installatore di impianti domotici e speciali.

Installatore di impianti elettrici civili e industriali

Il corso è rivolto a ragazzi e ragazze in uscita dalla terza media che vogliono studiare e contemporaneamente imparare una professione specifica. Ha una durata triennale e prevede consistenti momenti di tirocinio in azienda, a partire dal secondo anno. Il corso si svolge presso la sede di Trieste e tratta le materie tradizionali (italiano, matematica, inglese ecc.), ma soprattutto si concentra sulle materie tecniche, sia in teoria che nei laboratori. I partecipanti impareranno a installare, trasformare e riparare impianti elettrici in edifici abitativi, spazi commerciali e aziende industriali. Al termine del corso, gli studenti conseguiranno un attestato di qualifica professionale che li renderà immediatamente occupabili.

Installatore di impianti domotici e speciali

Il corso di Installatore di impianti domotici e speciali è rivolto a ragazzi e ragazze in uscita dalla terza media che vogliono intraprendere una carriera nel campo della domotica e degli impianti speciali. Ha una durata triennale e prevede consistenti momenti di tirocinio in azienda, a partire dal secondo anno. Il corso si svolge presso la sede di Trieste e tratta le materie tradizionali (italiano, matematica, inglese ecc.), ma soprattutto si concentra sulle materie tecniche, sia in teoria che nei laboratori. I partecipanti impareranno a installare, mettere in funzione e mantenere in perfetta efficienza impianti domotici, di sorveglianza, di controllo accessi, per entertainment audio e video. Al termine del corso, gli studenti conseguiranno un attestato di qualifica professionale che li renderà immediatamente occupabili.

Perché scegliere i corsi di EnAIP Friuli Venezia Giulia?

I corsi sono unici nel loro genere sul territorio regionale e rispondono alle precise richieste delle aziende.

I corsi prevedono consistenti momenti di tirocinio in azienda, che permetteranno agli studenti di acquisire le competenze necessarie per lavorare nel mondo del lavoro.

I corsi sono tenuti da docenti qualificati e con esperienza nel settore.

I corsi sono gratuiti per i giovani che hanno diritto all'esonero totale o parziale della retta.

Già alla prima esperienza, in questo settore le paghe sono molto alte e le opportunità di lavoro notevoli.

Contattaci per saperne di più. Il futuro dell'energia e della domotica è nelle tue mani. Scegli il corso di EnAIP Friuli Venezia Giulia e inizia la tua carriera professionale.

Alcuni dati a sostegno della scelta di questi corsi

Secondo un recente studio di Confartigianato, la richiesta di figure professionali nel campo dell'installazione e manutenzione di impianti elettrici civili e industriali è in costante aumento.

Il mercato della domotica è in forte crescita, e si stima che entro il 2025 il numero di case dotate di impianti domotici arriverà a 100 milioni in tutto il mondo.

Le retribuzioni per le figure professionali in questi ambiti sono generalmente elevate e in crescita.

Se sei un giovane che ha passione per la tecnologia e la manualità, i corsi di EnAIP Friuli Venezia Giulia sono la scelta giusta per te.