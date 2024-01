Iscrizioni scuole dell’infanzia comunali 2024/2025: come fare domanda

Da lunedì 15 gennaio a venerdì 5 febbraio 2024 sono aperte le iscrizioni alle scuole dell’infanzia comunali. Gli open day si svolgeranno dal 15 gennaio al 19 gennaio con laboratori, giochi ed attività. Per il calendario degli appuntamenti bisogna rivolgersi alle strutture o visitare il sito dedicato.

Iscrizioni scuole dell'infanzia: come fare domanda

La domanda d'iscrizione per l'anno educativo 2024/2025 va presentata al Comune di Trieste esclusivamente online, dal Portale Iscrizioni del Comune di Trieste, con una delle seguenti modalità:

con le credenziali Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale): per ulteriori informazioni sullo Spid e su come ottenerlo, consultare il sito www.spid.gov.it.

con le credenziali Cie (Carta d'Identità Elettronica): per informazioni consultare il sito www.cartaidentita.interno.gov.it.

con le credenziali CNS (Carta Nazionale dei Servizi).

Le eventuali documentazioni previste nelle note della tabella punteggi, consultabile nell’informativa, vanno allegate alla domanda entro e non oltre venerdì 5 febbraio 2024.

L'invio della domanda d'iscrizione con una delle modalità telematiche sopradescritte equivale a tutti gli effetti alla sottoscrizione della stessa e non seguirà alcuna firma cartacea del modulo. In caso di mancata presentazione di tali documentazioni nei termini previsti non sarà possibile assegnare il relativo punteggio.

Chi presenta domanda per una scuola dell’infanzia comunale non può chiedere anche l’iscrizione ad una scuola statale, e viceversa. Il Comune, qualora rilevasse una doppia iscrizione, provvederà a cancellare dalle proprie graduatorie il nominativo della/del bambina/o che figura anche in una graduatoria per l’ammissione ad una scuola dell’infanzia statale, anche se collocata/o in lista d’attesa in una o in entrambe le graduatorie.

Requisiti per l'accesso

Le Scuole dell'Infanzia Comunali accolgono bambini residenti nel Comune di Trieste di età compresa tra i tre anni, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento, e i sei anni. Possono essere accolti bambini dimoranti nel Comune di Trieste per documentabili ragioni di lavoro, di studio o di salute della famiglia, ove risultino posti ancora disponibili.

Per l'anno scolastico 2024/2025 si possono iscrivere:

i bambini residenti o dimoranti nel Comune di Trieste, come sopra descritti;

i bambini nati negli anni 2019, 2020 e 2021;

i bambini nati dall’ 01.01.2022 al 30.04.2022 (c.d. “anticipatari”), che potranno essere accolti in caso di disponibilità di posti, una volta esaurite le graduatorie dei bambini nati negli anni 2019, 2020 e 2021, e dopo l'ammissione dei bambini nati negli anni 2019, 2020 e 2021 per i quali venga presentata domanda fuori termine. I bambini “anticipatari”, se accolti, possono iniziare la frequenza a partire dal primo giorno successivo alle festività natalizie.

Al fine di garantire un'offerta educativa qualitativamente appropriata per tutti i bambini, in ciascuna sezione sono di norma presenti bambini di cittadinanza non italiana in misura non superiore al 30 per cento dei posti complessivamente disponibili.

Costituisce requisito di accesso ai nidi, agli spazi gioco, alle sezioni primavera ed alle scuole dell'infanzia, comunali e convenzionati, l'assolvimento degli obblighi vaccinali previsti dalla normativa vigente (D.L. n. 73/2017, convertito in L. n. 119/2017).

Per maggiori informazioni sulle scuole paritarie del Comune, graduatoria, insegnamento lingue, tariffe, mensa scolastica, calendari e orari è possibile visitare il sito dedicato.