Orientamento dopo le medie: tornano gli Open Day di Enaip Fvg

Scegliere con consapevolezza cosa fare dopo le medie è importante. Per orientare al meglio i ragazzi che si trovano a compiere questo importante passo, Enaip Fvg aprirà le sue porte al pubblico proponendo i consueti Open Day di orientamento e presentando degli interessanti corsi triennali di qualifica professionale nella sua sede di Trieste che potrà essere visitata nelle seguenti giornate dedicate:

mercoledì 15 dicembre 2021 ore 13.30-17.30;

sabato 11 gennaio 2022 ore 8.30-12.30;

Gli Open Day sono l'occasione migliore per raccogliere informazioni sui corsi di istruzione e formazione professionale proposti per i ragazzi in uscita dalla terza media: si possono visitare le aule e i laboratori dei Centri e incontrare direttamente gli insegnanti e i tutor che accompagneranno gli allievi nel loro percorso formativo triennale.

I corsi attivi a Trieste

Manutentore autovetture e motocicli;

Installatore di impianti domotici e speciali;

Installatore di impianti elettrici civili e industriali;

Addetto alla logistica integrata e alla gestione dei processi di magazzino.

Tutti i corsi si sviluppano nell’arco di tre anni, le lezioni sono diurne con frequenza obbligatoria. Durante il percorso formativo sono previsti dei periodi di stage presso aziende legate al percorso di studi intrapreso, grazie alle numerose partnership con imprese del territorio che accrescono le possibilità di futuro inserimento lavorativo. Al termine gli allievi ottengono una Qualifica professionale rilasciata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, valida per espletare l’obbligo scolastico.

Come visitare le sedi Enaip

A causa dell’emergenza Covid-19 è necessario effettuare la prenotazione della visita contattando l'ente per telefono (040 3788817) o per email (trieste@enaip.fvg.it???????) ed indicando giorno, data e orario di arrivo. Per maggiori informazioni sui corsi clicca qui (Enaip Fvg).