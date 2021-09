Nuvolosità variabile e residui di pioggia: il meteo per l'ultimo lunedì di settembre

Al mattino nuvoloso o coperto con piogge residue ad est. In giornata nuvolosità variabile ma sarà ancora possibile qualche locale rovescio sui monti. Massime di 24 e minime di 18 gradi

Per l'Osmer le previsioni per l'ultimo lunedì di settembre vedranno nella notte piogge localmente abbondanti e forse qualche rovescio o temporale con piogge più intense. Al mattino nuvoloso o coperto con piogge residue ad est. In giornata nuvolosità variabile ma sarà ancora possibile qualche locale rovescio sui monti.

Martedì 28 settembre

Cielo in prevalenza sereno con il passaggio di qualche velatura nel pomeriggio sera. Venti a regime di brezza.

Mercoledì 29 settembre

Sulla costa cielo poco nuvoloso, sul resto della regione da variabile a nuvoloso. Nel pomeriggio possibile qualche pioggia sparsa, più probabile in montagna. Sulla costa soffierà Borino al mattino, brezza in giornata, Bora moderata dalla tarda sera.