Meteo in miglioramento ma minime fino a due gradi: le previsioni per il 7 gennaio

Nella giornata di domani 7 gennaio l'Osmer prevede al mattino poco nuvoloso sulle zone occidentali, variabile o nuvoloso sulle zone orientali dove potrebbe fare anche qualche pioviggine. In giornata poco nuvoloso per velature. Di notte probabili nebbie.

Venerdì 8 gennaio

Cielo in genere variabile per velature in quota piuttosto consistenti. Sulla costa possibile maggiore nuvolosità. Sulla costa soffierà Borino.

Sabato 9 gennaio

Sereno o poco nuvoloso per qualche velatura. Sulla costa soffierà Bora moderata. Forti gelate in montagna.