Maltempo anche domani: Bora e pioggia, minime attorno ai 5 gradi

Nella giornata di domeni 9 dicembre l'Osmer prevede al mattino ancora precipitazioni diffuse, da abbondanti a intense. Abbondanti nevicate sulla zona montana oltre gli 800 m sulle Prealpi, 400-600 m sulla fascia alpina e sulle zone prealpine più interne. La neve potrà arrivare comunque anche a fondovalle. Soffierà ancora Bora sostenuta sulla costa, specie al mattino. Dal pomeriggio attenuazione delle precipitazioni.

Giovedì 10 dicembre

Per quanto riguarda la giornata di giovedì invece avremo cielo da nuvoloso a coperto con possibili precipitazioni sparse intermittenti, in genere deboli o moderate, con neve oltre i 600 m circa. Sulla costa soffierà Bora moderata al mattino, poi in calo.

Venerdì 11 dicembre

Infine per l'inizio del weekend le condizioni atmosferiche parlano di cielo da variabile a nuvoloso, con possibili locali foschie sulla bassa pianura nelle ore notturne. Sulla costa soffierà Borino.