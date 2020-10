Sole e minime fino a 7 gradi: le previsioni per domenica 18 ottobre

Domenica 18 ottobre secondo le previsioni dell'Osmer avremo cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso su tutto il Friuli Venezia Giulia. Di notte possibili nebbie. Sul Tarvisiano al mattino possibili nubi basse.

Lunedì 19 ottobre

L'inizio della settimana si apre con cielo sereno al mattino su pianura e costa e poco nuvoloso nel pomeriggio; in montagna da poco nuvoloso a variabile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il secondo giorno della settimana

Martedì cielo da variabile a nuvoloso per nubi basse. Tempo migliore sulla costa ed in quota. Lo zero termico si porterà a 4000 metri. Sulle Prealpi Giulie possibili anche delle pioviggini. Venti deboli.