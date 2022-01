Nuova Kia Sportage 2022: porte aperte il 15 e 16 gennaio da Ferri Auto

Prezzo non disponibile

L’attesa era tanta. D'altronde sono passati diversi mesi dalla presentazione al pubblico della nuova generazione di Kia Sportage. La vettura, completamente rinnovata dentro e fuori, sarà ora presentata nelle concessionarie ufficiali sabato 15 e domenica 16 gennaio.

La nuova Suv Kia Sportage, arrivata alla quinta generazione, è effettivamente “nuova”. La casa coreana è infatti partita da un foglio (quasi) bianco: la piattaforma N3 di Hyundai Motor Group destinata ad ospitare motorizzazioni mild-hybrid, ibride tradizionali e ibride plug-in.

Kia Sportage 2022: novità dentro e fuori

Kia Sportage 2022 è lunga 451, alta 164 e larga 186 centimetri. Il passo di 268 centimetri della versione europea, leggermente inferiore a quello della “cugina” destinata al mercato USA, garantisce comunque un’ottima abitabilità.

Dopo le misure passiamo al punto forte di Kia Sportage: il design. Partiamo dal vistoso frontale, caratterizzato dalla grande griglia che si estende in orizzontale fino alle luci diurne a led a forma di boomerang. Procedendo verso la coda salta all’occhio il profilo laterale particolarmente slanciato, merito del tetto leggermente spiovente. Arrivando al posteriore troviamo due fanali che si uniscono grazie a una sottile striscia led.

Design all’avanguardia anche all’interno: l’inedito abitacolo è dominato da due grandi schermi da 12,3”, uno si occupa della strumentazione, l’altro del sistema multimediale.

Sotto il cofano solo l’ibrido

Come accennato, la gamma Sportage prevede motorizzazioni esclusivamente ibride. La top di gamma in termini di potenza è l’ibrida plug-in T-GDI che raggiunge 265 CV, merito del 4 cilindri 1.6 litri turbo benzina e dell’unità elettrica alimentata da una batteria ricaricabile. Sotto di lei la versione full hybrid da 230 CV (non plug-in) che abbina lo stesso 1.6 a un’unità elettrica leggermente meno potente. Completano la gamma le mild-hybrid 1.6 T-GDI, da 150 e 180 CV, e la 1.6 turbodiesel da 136 CV.

Per quanto riguarda trazione e trasmissione: le ibride “plug-in” e “full” hanno il cambio automatico a 6 rapporti e possono avere anche la trazione integrale. Mentre le mild avranno la trazione solo anteriore e saranno disponibili con il cambio manuale a 6 marce o con il robotizzato doppia frizione a 7 rapporti come optional.

Porte aperte nei concessionari Kia del Gruppo Ferri

Il conto alla rovescia sul sito ufficiale Kia ci fa capire quanto il costruttore coreano abbia puntato su questa vettura: la nuova generazione di Sportage è tutta da scoprire.

Dotata di propulsori hybrid e plug-in hybrid, Kia Sportage 2022 è in arrivo nelle concessionarie del Gruppo Ferri di Feletto Umberto (UD) e Muggia (TS).

L’appuntamento è dunque per sabato 15 e domenica 16 gennaio presso il Gruppo Ferri Auto, concessionaria ufficiale per i brand Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Abarth, Kia, Hyundai, Subaru, Volvo, Renault, Dacia e Maserati.