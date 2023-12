Nightmare Before Christmas: il musical arriva a Trieste

TRIESTE - Arriva al Teatro Bobbio il musical "Nightmare Before Christmas", tratto dal capolavoro di Tim Burton, il 29 dicembre alle 21:00. La rappresentazione va in scena per il sesto anno con un cast tutto da scoprire. Il tema della violenza sulle donne e dell'importanza della salute mentale vengono trattati con delicatezza e attenzione rendendo questo show ancora più vivo. Lo spettacolo stagionale va in scena da Halloween a Carnevale e quest'anno la tournée arriverà anche a Trieste. La Trama, classica del film di Tim Burton, viene arricchita da particolari ripresi dalle prime stesure del copione. Nel villaggio di Halloween mostri e mostriciattoli festeggiano l’ennesima notte di spaventi, ma tutto andrà storto quando Jack, annoiato e stanco delle celebrazioni di Halloween, casualmente entrerà in contatto con il paese del Natale. Colpito da quel mondo così allegro e scintillante decide di portare l'allegria delle feste natalizie nella città di Halloween. Ovviamente andrà tutto a rotoli ma alla fine il bene trionferà sul male, riportando la pace e salvando il Natale.

Dreaming Production si impegna nella formazione e nello sviluppo degli allievi e conferma la collaborazione con enti e scuole di varie regioni d'Italia. Nightmare Before Christmas, il workshop dà la possibilità a bambini e ragazzi di diventare veri e propri protagonisti del musical e di vivere la magica emozione della performance dal vivo. Il debutto del 28 Ottobre al Teatro' di Abano Terme è stato un sold out. strabiliante e le prossime repliche saranno ancora meglio. I biglietti per il musical sono acquistabili sul sito di Live Ticket o tramite i canali della Dreaming Production biglietteria@dreamingacademy.it. Per scoprire le promozioni riservate ai gruppi e alle scuole potete invece contattare la biglietteria al numero 3297777243 o all'indirizzo mail info@dreamingacademy.it