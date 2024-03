Psoriasi, in città un ambulatorio specializzato all'avanguardia

TRIESTE - La psoriasi è una patologia infiammatoria cutanea che colpisce almeno 2 milioni e mezzo di persone in Italia - circa il 2-3% della popolazione - di cui oltre 30 mila in Friuli Venezia Giulia. Uno su tre soffre di una forma moderata-grave di psoriasi con un importante impatto sulla qualità di vita. E in città è presente un ambulatorio specializzato nella diagnosi e cura della patologia. “Molte persone - ha dichiarato Iris Zalaudek, professore ordinario in malattie cutanee e veneree dell’Università di Trieste e direttore della clinica dermatologica dell’Asugi - considerano la psoriasi ‘solo’ una malattia della pelle. Ma in realtà è una patologia immuno-mediata ad andamento cronico-recidivante molto complessa. Sempre di più emerge che la psoriasi si associa a problemi internistici come ipertensione arteriosa, problemi cardiovascolari o iperlipidemie”. In quanto infiammatoria, se non controllata tempestivamente, comporta dei danni cumulativi su diversi organi e distretti, ma può avere anche ripercussioni psicologiche come ansia, stress e depressione. La gravità della psoriasi dipende da una serie di fattori.

Le situazione più gravi

Attenzione però, in caso di chiazze presenti sul volto, sulle mani o sui genitali si parla di psoriasi moderata-grave, anche se l’estensione è limitata, e questi pazienti dovrebbero essere gestiti da dermatologi che collaborano in stretto contatto con gli esperti dei centri di riferimento per la psoriasi come, appunto, la clinica dermatologica dell’Asugi che assicura una presa in carico immediata, un’offerta terapeutica innovativa e la presenza di un team multidisciplinare. I pazienti hanno, inoltre, accesso a tutte le terapie biotecnologiche di ultima generazione che, se assunte tempestivamente, consentono un miglioramento significativo della malattia.

Passi da gigante per quel che concerne le terapie

“La psoriasi cambia decisamente la vita delle persone - ha proseguito Zalaudek - nella quotidianità, nelle attività lavorative, nelle relazioni sociali e affettive. La buona notizia è che le terapie hanno fatto passi da gigante negli ultimi 10 anni. Oggi sono disponibili opzioni terapeutiche molto efficaci in forma di compresse o iniezioni che possono cambiare la vita dei pazienti nel giro di poche settimane. Alcune di queste si assumono ogni tre mesi e possono aiutare a raggiungere già dopo le prime somministrazioni una pelle completamente pulita nella quasi totalità dei pazienti con risultati che si mantengono nel tempo”. Un aspetto innovativo del centro psoriasi della clinica dermatologica dell’Asugi è rappresentato dal gruppo multidisciplinare: persone con psoriasi medio-grave o con problemi artropatici o cardio-vascolari entrano in un percorso diagnostico e assistenziale condiviso tra gli esperti in dermatologia, reumatologia e cardiologia per facilitare la cura tra le diverse specialità. Inoltre, essendo la clinica anche una struttura universitaria, partecipa regolarmente a congressi nazionali ed internazionali e a diversi studi clinici sulla psoriasi.