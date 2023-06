L'equipaggio della Società Velica di Barcola e Grignano sbaraglia la Salone Nautico Venezia Cup

Un affiatatissimo equipaggio misto della Società Velica di Barcola e Grignano, composto da Maria Vittoria Marchesini, Alice Linussi, Jan Bassi, Luca de Vidovich ha sbaragliato la “Salone Nautico Venezia Cup”, regata organizzata dalla Compagnia della Vela in occasione della fiera conclusasi ieri all’Arsenale.

Scesi in acqua come team misto, con l’obiettivo di promuovere il programma #womeninsailing, uno dei temi centrali di Barcolana, ideato in partnership con il presenting partner Generali, l’equipaggio della SVBG ha vinto l’evento con una prova di anticipo, regatando su otto veloci prove a bastone di circa venti minuti l’una, e restando sempre in testa. Al secondo posto l’equipaggio della Compagnia della Vela “CDV3”, mentre la terza piazza è andata allo Yacht Club Costa Smeralda.

Le regate si sono disputate a bordo dei monotipi SB20, scafi che l’equipaggio triestino non aveva mai utilizzato: “A fare la differenza nel nostro team - ha spiegato Maria Vittoria Marchesini - è stato soprattutto l’affiatamento, il fatto che noi quattro ci conosciamo molto bene: non solo apparteniamo allo stesso circolo, ma spesso abbiamo avuto l’occasione di regatare assieme: il vero spirito di Women in Sailing, dove in pozzetto non c’è alcuna differenza di genere, maschi e femmine lavorano alla pari con grande determinazione per il risultato, e il risultato è arrivato”.

Per il team della SVBG si tratta della prima regata della stagione dedicata al progetto Women in Sailing: la seconda arriverà a fine agosto, e sarà a bordo dei 69F, scafi foil, in una regata in questo caso tutta femminile, di altissimo livello, che attirerà l’attenzione a livello internazionale.

La classifica

Tornando a Venezia, qui la classifica della regata: