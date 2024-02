Dove mangiare il migliore gelato del Friuli Venezia Giulia

Un tempo, forse, era il re dell'estate. Da parecchi anni, invece, il gelato artigianale è diventato sempre più protagonista lungo tutto l'anno, a tal punto che il giro d'affari che ruota attorno al "sottozero" è aumentato nel 2023 dell'11 per cento. Tutto questo grazie anche alla ricerca scientifica e alle fermentazioni che consentono di raggiungere gusti che in altri modi non si riuscirebbe a ottenere. Insomma, il gelato è diventato a buon diritto uno dei protagonisti della tavola e non solo. Un settore florido dal punto di vista dei numeri, ma anche della qualità, come fotografa l'ottava edizione della guida Gelaterie d'Italia, presentata all'edizione 2024 del Sigep, "The dolce world expo".

A "tirare le fila" delle gelaterie eccellenti anche per il 2024 è la prestigiosa guida del Gambero Rosso che anche quest'anno ha stilato la sua classifica delle "70 migliori gelaterie 2024", assegnando diversi riconoscimenti e i suoi ormai famosi "tre coni".

Il migliore gelato del Friuli Venezia Giulia

A gioire nell'intero Friuli Venezia Giulia per il riconoscimento c'è un'unica gelateria artigianale. Parliamo della Gelateria Timballo Fiordilatte di via Cividale a Udine, unica in regione, ad aver conquistato i "tre coni", una piccola e accogliente gelateria rigorosamente artigianale. Qui, tutta l’attenzione dei proprietari è dedicata allo studio e alla qualità del gelato, alla ricerca di prodotti genuini del territorio e alla stagionalità.

Ma ad ottenere gli ambiti "tre coni" è stata anche la famosa gelateria valenzana e Alessandrina, gestita dalla famiglia Soban, gelateria che ha una connessione anche con la nostra Trieste, ricordiamo infatti l'altro punto vendita della famiglia che si trova proprio in città in via Cecilia de Rittmeyer, 5.